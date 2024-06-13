土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市土城區延壽路一棟7層樓高的民宅，13日凌晨3時許發生大火，4樓住著一家四口（父母兒女）外加女兒男友共5人，由於火勢兇猛，一共造成3人死亡。弟弟女友趕到時淚灑現場，與姊姊緊緊相擁，她表示，火警發生當下她正與男友通話，之後便失聯了。

▲土城惡火奪3命，弟弟女友淚擁死裡逃生的姊姊。（圖／記者戴上容攝，下同）

警消13日凌晨3時32分接獲通報，延壽路一棟7層樓高民宅發生大火，隨即出動48車、132人搶救，抵達現場後發現，4樓已全面燃燒，火勢延燒到6樓，凌晨4時35分撲滅火勢。初步了解，4樓住著一家四口（父母兒女）及女兒男友共5人。

事發當時4樓父親、女兒受有嗆傷，被警消救出，而母親倒在6樓樓梯、兒子倒在6樓廁所，女兒男友則是倒在7樓樓梯遭坍塌的鐵皮壓住，其中母子經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，女兒男友則是慘被燒成焦屍，遺體一度困於7樓，等現場溫度降低後才能運出。

稍早4樓兒子交往半年的女友趕赴現場。她表示，男友家中從事園藝相關工作，爸爸、媽媽、姊姊、姊姊男友一起工作，只有男友從事業務工作。

女友哽咽流淚稱，火災當下他們還在通話，原本男友說，有聽到外面傳來很大聲的聲響，不知道是不是在吵架，後來才發現，「真的是他們家失火，再來就失聯了」，她跟死裡逃生的姊姊相擁痛哭，氣氛相當哀戚。

▲土城大火奪3命現場火勢猛烈。（圖／記者黃彥傑翻攝）