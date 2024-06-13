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高衩辣妹國道狂揮手示警！畫面吸睛網喊心美　本尊發文回應了

記者劉人豪／桃園報導

國道2號西向13.8公里處，13日中午11時56分發生車禍事故，一輛自小客車疑似因受路面上砂石影響，操作時失控進而自撞翻覆，造成2人受傷，而一名身穿平口高衩開到大腿根部洋裝的辣妹，站在車道邊對著後方車流不斷揮手示警的影片引起熱議。據了解，該名辣妹其實是女模張舒晴，她表示當時看到翻車後，立刻下車幫忙擋後方來車，等到救護車來才與其他熱心幫忙的民眾開車離開。

▲▼ 。（圖／翻攝IG／shuqing0316）

▲國道2號西向13.8公里發生翻覆車禍。（圖／記者爆料網、翻攝自張舒晴IG

▲▼ 。（圖／）

透過現場影片可知，一名身穿平口高衩開到大腿根部洋裝的辣妹，對著後方車流不斷揮手示警，一旁另名身穿休閒西褲、短踢恤、背心的包頭女子則是手持防曬帽用力揮舞，避免後方車輛沒注意到追撞上，造成二度傷害。

 ▲▼ 。（圖／翻攝IG／shuqing0316）

▲▼女模張舒晴稍早在IG發文，還原事發情況。（圖／翻攝自張舒晴IG）

▲▼ 。（圖／翻攝IG／shuqing0316）

而該名辣妹身分是知名女模張舒晴，在IG有67萬追蹤，她發文指出，在桃園高速遇到一個男生頭破血流揮手，認真一看發現他翻車擋風玻璃都破在求救，「當下我們是第一台停下幫他擋後方來車，很慌張打了119報警叫救護車，後面一位姐姐看到立刻幫我們一起擋車，副駕阿姨從擋風玻璃出來昏倒在地板」，她們看到後趕緊拿傘幫忙遮陽還有給水，並且到後面指揮來車，直到高速救援來才有空拿三角錐放，「等救護車來我們三台熱心民眾才離開，希望大家行車平安」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲張舒晴在IG述說當時的狀況。（圖／翻攝自張舒晴IG）

根據警方調查，事發當時一部自小客車行駛在中線車道，疑似因路面散落的碎石，導致駕駛操作不當，失控自撞上內側護欄後翻覆，車內兩人受傷。

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