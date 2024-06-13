遊樂場攀爬架突斷成兩半！男童摔下受重傷　頭破7cm「顱骨外露」

▲古斯格林遊樂場的木製攀爬架斷成兩截，導致一名小男孩頭部受傷。（圖／翻攝自Green Dreams Landscape官網）

記者葉睿涵／編譯

英國倫敦日前發生了一起駭人意外，一群小孩在遊樂場玩耍時，攀爬架的木框突然斷成了兩截，導致遊樂設施瞬間坍塌，造成一名小男孩頭部裂開約7公分，傷口深可見骨。

據《鏡報》報導，這起事件發生於東德威奇（East Dulwich）的古斯格林遊樂場（Goose Green）。目擊這一恐怖事件的媽媽表示，事發當時，她正與另一名孩子的媽媽談天，不料卻突然聽到一陣聲響，她環顧四周，只見地板上遊樂設施與孩子們倒在了一起，隨後孩子們驚恐地哭著跑開。

這名媽媽上前查看情況，赫然見到自己的兒子被另一位家長抱著，頭部嚴重流血，「他的頭裂開了7公分左右，我甚至可以透過傷口看到他的頭骨！」事後，她呼籲相關部門加強遊樂場的管理，表示使用木材製作遊樂設施可能有安全隱患，並建議當局如果負擔不起鋼材，應該尋找其他更安全的替代材料。

對此，倫敦兒童慈善機構play指出，地方政府在提供遊戲設施方面沒有法定義務，因此當局在預算緊縮的情況下，往往會削減遊樂設施的開支。南華克倫敦自治市議會發言人則表示，當局目前正在進行調查，以確保全市所有議會維護的遊樂設備的安全，並將全面檢查設備，以防止類似事故再次發生。