拜登次子量刑大選前出爐　白宮未排除「動用總統減刑權」

▲拜登與兒子杭特。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）11日被判3項重罪罪名成立，成為美國現任總統子女遭定罪的史上首例，根據預測，量刑將在10月宣判。不過，被記者問及此事時，白宮拒絕排除行使總統減刑權的可能性。

ABC News報導，拜登前往義大利參加G7峰會時，記者在空軍一號上，特別問及杭特減刑一事。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，自從判決出爐之後，自己尚未與總統談過這件事。但她提及拜登上周受訪時，已經排除行使赦免權的可能性，「除了總統說過的話，我沒有任何事情（可以提供）。他在這一點上講得非常清楚。」

不過，去年9月記者提問，如果真的被定罪，拜登是否會替兒子「赦免或減刑」。尚皮耶當時的回應更為直接，「我講得很清楚，我說不會。」

▲杭特成為美國史上第一個被定罪的美國現任總統子女。（圖／路透）



杭特2018年10月在德拉瓦州（Delaware）購買左輪手槍時，在聯邦背景審查表隱匿使用毒品的經歷，被指控2項虛假陳述罪及1項非法持有槍械罪名，如今面臨最重25年刑期與最高75萬美元（約新台幣2429萬元）罰金。

判決出爐後，拜登也發布聲明，「我是一位總統，也是一名父親。吉兒和我愛我們的兒子，我們也以他為傲。」他說許多有同樣經歷的家庭，看著家人對抗毒癮，並在恢復的過程中愈發強大與堅韌，都很能夠理解這樣的感受。

另據CNN，在德拉瓦州，量刑前判決報告通常需要花費4個月，意味著量刑聽證會可能落在10月，也就是11月5日總統大選之前。