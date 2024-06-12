　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G7峰會重點一次看！聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

▲▼G7表達對以色列的全力支持。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）領袖本週將齊聚義大利南部召開峰會。（圖／路透）

文／中央社

義大利即將於13日至15日主辦七大工業國集團（G7）領袖峰會，為期3天的峰會重點與議程，路透社整理如下。

● 峰會地點

G7峰會將於義大利南部普利亞（Puglia）大區，擁有米其林星級餐廳的高級飯店「博爾戈埃格納齊亞」（Borgo Egnazia）舉行。

東道國義大利第一晚將在附近的布林底希市（Brindisi）設宴為G7領袖洗塵。媒體中心則位於距離峰會舉行地點80公里的巴利（Bari）。

● 與會領袖

G7成員包含美國、日本、加拿大、德國、法國、義大利和英國。歐洲聯盟（EU）由歐盟理事會（European Council）及歐盟執委會（European Commission）主席代表出席，並將參與所有討論。

按照慣例，東道國會邀請外部嘉賓參與部分會議。義大利今年敞開大門，邀請天主教教宗方濟各（Pope Francis）和約旦國王。烏克蘭、印度、巴西、阿根廷、土耳其、阿拉伯聯合大公國、肯亞、阿爾及利亞、突尼西亞和非洲聯盟（African Union）主席國茅利塔尼亞領導人也將與會。

除此之外，聯合國（UN）秘書長、世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF）、非洲發展銀行（AfDB）和經濟合作暨發展組織（OECD）首長也將出席。

● 議程內容

G7峰會將於當地時間明天上午11時開幕，峰會上將討論非洲、氣候變遷和發展問題，隨後議題將轉向中東，接著安排2場討論烏克蘭問題的會議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將參與第1場的討論。

第2天的會議將包括移民、印太地區和經濟安全問題，下午將與外部夥伴就地中海、能源和非洲問題舉行會談。教宗將主持關於人工智慧（AI）的討論。

● 關注焦點

與會領袖最終能否就利用俄羅斯在西方遭凍結的資產來資助烏克蘭一事達成協議，將成為關注焦點。

美國官員預計G7成員下週將會向中國規模較小的銀行發出嚴厲警告，禁止其協助俄羅斯躲避西方制裁。

更廣泛地說，華府消息人士稱，美國準備要對金融機構和非傳統金融機構實施新的大型制裁，這些單位是為俄羅斯軍方提供「技術和物資管道」的一環。目前尚不清楚其餘G7成員是否會跟隨美國的強硬立場。

最後也將討論中國問題。與會領袖可能會發表聲明，對中國工業產能過剩表達擔憂，並考慮採取額外措施，以創造能與接受大量補貼的中國企業公平競爭的環境。同樣地，美國的意見比一些歐盟國家更加強烈。

對於許多新興市場和開發中國家面臨沉重的債務問題，G7領袖可能會表達他們處理的決心，但目前還不清楚這項承諾的實際意義。

ET快訊
湖人傳奇辭世！Logo爺球員時期僅1冠　退休後造8冠兩王朝
陳沂近距離觀賞AV男優裸體　她大叫「真的好心動」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節嘆：不會有太多痛苦

科威特移工宿舍「清晨大火」！至少49人命喪火窟

台男長度曝光！全球「小弟弟」最新排行　這國縮最多

G7峰會重點一次看！聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

日經：G7峰會將關切中國「生產過剩」問題

北約擬加碼力挺烏克蘭　匈牙利同意「不予阻擋」

歐盟宣布對中國電動車加徵最高38%關稅　反制中過度補貼政策

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

陸女遊客希臘玩滑翔傘墜海喪命　目擊者：繩索把她拉進水裡

嬰兒爽身粉被控致癌　嬌生同意支付「226億天價」與美多州和解

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

持槍惹議！副站長：是BB槍　「夜市都有看到...又沒違法」

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

養育12年愛貓告別式 媽幫梳毛留腳印淚崩

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節嘆：不會有太多痛苦

科威特移工宿舍「清晨大火」！至少49人命喪火窟

台男長度曝光！全球「小弟弟」最新排行　這國縮最多

G7峰會重點一次看！聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

日經：G7峰會將關切中國「生產過剩」問題

北約擬加碼力挺烏克蘭　匈牙利同意「不予阻擋」

歐盟宣布對中國電動車加徵最高38%關稅　反制中過度補貼政策

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

陸女遊客希臘玩滑翔傘墜海喪命　目擊者：繩索把她拉進水裡

嬰兒爽身粉被控致癌　嬌生同意支付「226億天價」與美多州和解

86歲仍如20歲狂愛籃球　喬丹緬懷Logo爺：想和他對決更希望當隊友

4年來層級最高！蔣萬安今見鍾曉敏　「2因素」決定龔正來不來

即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益

女檢察官疑幫詐團律師男友！桃檢說詞挨批「放水」　法務部要查了

鹿港外籍女子驚傳「墜入大排水溝」　消防員漏夜搜救

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開：會封是有原因的

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節嘆：不會有太多痛苦

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

國際熱門新聞

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

全球「小弟弟」最新排行　台男長度曝光

韓辣雞麵被丹麥下令召回　三養集團回應了

希臘滑翔傘墜海　陸女遊客身亡

科威特移工宿舍大火　至少49人身亡

Google名字由來「竟是打錯字」

G7峰會聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

日經：G7峰會將關切中國「生產過剩」問題

水壺有怪味　男同事「拿它自慰」還射裡面

歐盟對中國電動車加徵最高38%關稅

北約擬加碼力挺烏克蘭　匈牙利同意不予阻擋

活活烤死！女待桑拿房5小時皮肉分離亡

員工遭開除入侵系統　公司損失2195萬

驚現罕見「紅眼金蛇」！　專家揭來歷

更多熱門

相關新聞

日經：G7峰會將關切中國「生產過剩」問題

日經：G7峰會將關切中國「生產過剩」問題

日本經濟新聞引述日本政府消息人士報導，七大工業國集團（G7）在明天揭幕的義大利峰會上，預計就中國政府對自家產業過度支持導致生產過剩的情況表達關切。

松田康博看G7峰會：台海和平穩定重要性已升格

松田康博看G7峰會：台海和平穩定重要性已升格

澤倫斯基會尹錫悅　韓答應提供烏除雷設備

澤倫斯基會尹錫悅　韓答應提供烏除雷設備

拜登邀岸田、尹錫悅訪問美國華府

拜登邀岸田、尹錫悅訪問美國華府

英相蘇納克：中國構成這個時代「最大挑戰」

英相蘇納克：中國構成這個時代「最大挑戰」

關鍵字：

G7峰會

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

陳沂近距離觀賞裸男大叫好心動

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

北捷OL被逼讓座崩潰撞破頭！假正義伯被警打臉畫面曝

女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　長髮男乘客出手解圍

三上悠亞被知名攝影師性騷！2人單獨裸拍：他越過藝術界線

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

女客脫光泡澡門突打開！全裸跟房務員對到眼

即／健身房遭撞畫面曝！館長揭主嫌動機

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

前4月實質月薪年增0.14％　實質總薪資平均逾6.3萬元

全聯便當「特價19元」！5千人震驚：還有肉

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面