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青年座談國會擴權府院僵局怎解？學者：大法官釋憲結果有三種可能

▲青年座談國會擴權府院僵局怎解？學者：大法官釋憲結果有三種可能 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲Y’s Day「週三青年日」青年座談探討國會擴權府院僵局怎解？（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

總統賴清德昨天核可行政院提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院隨即移請立法院覆議。近期國會擴權的議題受到關注，東華大學法律系副教授范耕維表示，此次藐視國會罪的相關立法，是一個品質極其不佳的作品，一看就知道有憲政爭議，他認為這個法案可能會進入要憲法訴訟，要注意的是，釋憲結果不會只是違憲、合憲的二分法，大法官也有可能縮限解釋範圍。

Y’s Day「週三青年日」12日舉行青年座談，探討主題為「題在憲法，我就點到這！國會擴權下的府院會僵局如何解」，范耕維是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的學者專家，還包括臺灣海洋大學永續科技治理研究中心主任江雅綺、東吳大學政治系助理教授陳方隅、經濟民主連合智庫召集人賴中強律師、台灣教授協會會長陳俐甫，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

主持人臺灣海洋大學永續科技治理研究中心主任江雅綺表示，近期國會擴權的議題受到關注，在知識面，有國內法律學界對法律的討論，以及各國政治制度與台灣制度的比較，另一方面台灣社會也在這次議題中展現與集結了公民力量。

東華大學法律系副教授范耕維表示，藐視國會罪的相關立法，是一個品質極其不佳的作品，雖然法律不可能完美，但這次立法的缺陷是一看就知道有憲政爭議，就如同才剛出廠就缺少方向盤的汽車一樣。顯而易見的問題，包括質詢中藐視國會罪適用範圍不明確的問題，以及聽證中藐視國會罪程序保障不足，這些確實都與釋字第585號中「國會調查權行使的程序涉及限制人民權利者，必須符合憲法上法律明確性原則及正當法律程序」的要求有所衝突。

范耕維認為，這個法案可能會進入要憲法訴訟，讓大法官裁釋，但要注意的是，釋憲結果不會只是違憲、合憲的二分法，大法官也有可能縮限解釋範圍，因此要注意的是大法官解釋了什麼。他也提醒，接下來也可能會有人對大法官攻擊，如果不相信大法官的公正信，等於不相信遊戲規則，甚至破壞遊戲規則，這將是台灣民主社會的危機。

▲青年座談國會擴權府院僵局怎解？學者：大法官釋憲結果有三種可能 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東華大學法律系副教授范耕維。

▼東吳大學政治系助理教授陳方隅。

▲青年座談國會擴權府院僵局怎解？學者：大法官釋憲結果有三種可能 。（圖／記者陳弘修翻攝）

東吳大學政治系助理教授陳方隅在分享國際案例時表示，雖然國外許多國家都有國會調查權，但用意都是制定更好的法律，來幫助立法，實際上的調查權應該用在這個方面。以英國來說，英國國會沒有任期的問題，當朝野發生不可解決的衝突，可能解散國會，優點是立刻回應民意，缺點則是不穩定；如果是美國面臨僵局，他們則會讓僵局持續，直至任期結束，優缺點則是跟英國制度相反，「各國制度不相同，台灣參考國外憲政制度的時候，也應考量台灣與他國狀況的異同」。

經濟民主連合智庫召集人賴中強律師表示，比起「國會擴權」，這次立法的問題是「國會濫權」，在憲法允許的範圍內，立院有權增進、修訂法律未訂的細節，但是這次修法的問題有諸多問題，例如，要求總統國情報告並讓立委即問即答，這是創設了立法委員可以質詢總統的權力，已超過憲法給予立委的權力，以其它制度的國家來看，總統國情報告、國情咨文，目的是凝聚國民認同，這是總統說服國人、跟國民溝通的過程，若讓立委或黨團問答，便失去原本凝聚國民認同的目的。另外，這次立法院職權行使法的修訂將行政與立法之間平等的關係，變成上對下，這樣的變化將影響原本依法行政的事務官。

台灣教授協會會長陳俐甫強調，「立法院職權必須要有規範的，而不是什麼都可以制定」，如果單只講究制定法律並將法律施行，會失去了法治國家的本質，要關注的是法律的意義，而不是法條文字本身。

▲青年座談國會擴權府院僵局怎解？學者：大法官釋憲結果有三種可能 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲經濟民主連合智庫召集人賴中強律師。

▼台灣教授協會會長陳俐甫。

▲青年座談國會擴權府院僵局怎解？學者：大法官釋憲結果有三種可能 。（圖／記者陳弘修翻攝）

陳俐甫指出，國會擴權的修法，不只該從中華民國的憲法來看，也該從各國的憲政制度來討論，並從歷史的制度與各國制度來比較，從中找到台灣憲政的位置以及台灣民主制度的問題，除了釋憲，透過國是會議來凝聚共識，也是可行的解決方案，過去也有許多議題都是透過國是會議解決，因此舉行國是會議也是未來可以考慮的方向。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，台灣雖是民主化成功的案例，但也面臨很多實質挑戰。近期由在野黨在立院提出的國會擴權法案還有財政劃分法案，背後牽涉到權力劃分與國土規劃的嚴肅憲政課題。

董思齊強調，從政治學來看，善用遊戲規則來確保權力很正常，這也不是只有台灣發生，但立院的限制在哪裡？該如何突破憲政僵局？這些「制度改革」議題，不只應從憲政體制與公法的角度來討論，也應借鏡國際案例。同樣重要的是，公民的角色與任務，以及公民教育如何用個人行動來幫助民主深化等，都是今日台灣非常重要的課題，希望近期的事件與議題，不只是憲政討論，也不只是政治人物告訴大家什麼是對什麼是錯，而是有更多社會討論，尤其是更多青年朋友參與，讓不同世代的意見可以表露出來，透過審議式的討論，凝聚台灣這個政治共同體的共識。

▲青年座談國會擴權府院僵局怎解？學者：大法官釋憲結果有三種可能 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

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