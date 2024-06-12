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長榮文苑酒店結合嘉義人氣景點　推特色餐點在地水果入菜

▲▼ 長榮文苑酒店暑假推優惠行程 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

▲長榮文苑酒店館內多項休憩設施深受親子客群歡迎 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應暑假即將到來，長榮文苑酒店（嘉義）特別推出多元套裝行程，酒店主廚團隊也選用多種嘉南平原盛產的夏季蔬果，並發揮精湛的中、西廚藝，推出「盛夏果物季」主題美食饗宴。

▲▼ 長榮文苑酒店暑假推優惠行程 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

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▲住長榮文苑酒店南院景客房，可欣賞故宮南院暑期精彩水舞秀表演 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

長榮文苑酒店除了推薦故宮南院璀璨夢幻的暑期夜間水舞表演，更可暢玩鄰近酒店的人氣萌寵樂園及多元新興主題觀光工廠，6月底前預訂官網暑假指定專案即享多項早鳥回饋。

▲▼ 長榮文苑酒店暑假推優惠行程 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

▲嘉義的佐登妮絲城堡也推出「波波草嘉年華」活動，圓滾滾的漸層色系波波草交織草海壯麗景象 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

酒店更推出「盛夏果物季·限定料理」美食宴，主廚發揮巧思將嘉義夏季盛產的鳳梨、酪梨、桑葚、梅子、香瓜等水果，轉化成自助餐檯上的一道道夏日精緻料理，例如泰式鳳梨炒飯、墨西哥烤雞襯酪梨莎莎等，以多彩繽紛與清爽香甜的美味，寵愛大、小旅客的味蕾！

▲▼ 長榮文苑酒店暑假推優惠行程 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

▲長榮文苑酒店盛夏果物季主題料理及飲品，6月繽紛登場，迷人嚐鮮趁現在 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

大廳酒廊也再次推出夏季沁涼「微醺調酒」系列，包括採用嘉義民雄滋味濃厚的鳳梨加入阿里山小米酒調製的「旺梨回家」、以Bacardi Rum為基底搭配當地的柳橙及百香果調製出微酸帶清新的「百里香橙」等飲品，除可現場單點享用，酒店也推出夏季限定「微醺假期」住房專案，入住即可享受盡情暢飲的時光。(提醒您：酒後不開車 安全有保障)
早鳥預定暑期回饋多 招待兒童入住暢玩樂園

6月底前官網訂房可享多項早鳥優惠回饋，暑期週一～週四入住「城市逃離計劃－南院漫步之旅」、「清涼遊樂園」、「萌寵郊遊記」、「一同來嘉當公主」、「藝起童遊板陶趣」等住房專案，可享免費招待一位未滿12歲兒童入住（含自助式早餐）。此外，首次加入長榮文苑酒店官方Line@下載優惠券，可享免費兌換迎賓飲料及多組商家優惠券。想瞭解更多長榮文苑酒店（嘉義）暑期住房專案及餐飲活動訊息，歡迎洽詢服務專線(05) 366-9988，或瀏覽酒店官網www.evergreen-hotels.com。 

 
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