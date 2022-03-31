長榮文苑酒店關心弱勢族群 　百匯菜色招待安仁家園師生

▲▼長榮文苑酒店（嘉義）邀請安仁家園師生享用異國美食並推出兒童節系列活動回饋旅客 。（圖／長榮文苑酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

長榮文苑酒店（嘉義）以實際行動關懷弱勢族群，兒童節前夕30日再度邀請嘉義縣六腳鄉照護弱勢孩童的安仁家園師生到2樓咖啡廳享用「南美洲美食節」自助餐，除了品嘗巴西烤牛肉沙拉、阿根廷檸檬生醃鮮蝦、秘魯烤雞…等異國美食之外，餐廳內隨處可見的智利摩艾像、巴西基督像、亞馬遜河植栽…等擺設也讓院童們驚呼連連，仿若置身南美洲。

除了美食，長榮文苑酒店也規劃了小小廚師體驗日，由主廚親自教導院童們自製時下流行的「杯子蛋糕」，從認識點心原物料到親自動手做，最後協助烘焙蛋糕成品，讓每位院童不僅帶走了美味的蛋糕，更留下了難忘的回憶。



除了舉辦公益活動回饋鄉里之外，長榮文苑酒店（嘉義）也特別於兒童節連假期間邀請嘉義縣業者一同規劃了二檔適合親子們一起體驗的免費活動，第一場活動是4/2阿里山浪漫茶旅，酒店特別邀請到梅山太興鄉晉揚欣茶庄至現場擺設經典茶席及進行小評鑑品茗，旅客猜對茶名即贈送精緻阿里山茶包（數量有限，現場送完為止），現場並由專業職人介紹品茗的正式步驟，是親子共同認識傳統茶道的好機會；第二場活動是4/3氣體互動表演，由全台首家氣體主題觀光工廠『冷研碳索館』於現場帶來氣泡水機、魔幻百寶盒的表演讓孩子也能動手認識二氧化碳的科學喔！



長榮文苑酒店（嘉義）期待透過活動安排來邀請更多人關懷弱勢族群進而伸出援手予以救扶，也希望能讓兒童節連假期間到酒店渡假的大小朋友們都能體驗到茶藝與科學的雙重樂趣，更多活動詳情請瀏覽官網www.evergreen-hotels.com。