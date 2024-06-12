　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富商戀上女兒鋼琴老師　「家裡出現女性內衣褲」分居正宮求償百萬

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄富商戀上女兒的鋼琴老師還買房同住。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名曾姓富商和洪姓妻子婚後不久，因感情不睦分居，但妻子偶爾會回豪宅家探視孩子，後來妻子發現富商竟和女兒的連姓鋼琴老師「在一起」，不但在原本的豪宅同居，還在外買了房子，氣得提告兩人求償100萬元。法院審理時，鋼琴老師辯稱房子是投資用，和富商並沒有同居交往，但法官根據相關事證，認為富商和鋼琴老師已逾越男女社交分際，應賠償洪妻5萬元。

判決指出，曾姓富商和洪姓妻子是在2011年結婚，婚後3年兩人就分居，洪妻也搬出兩人的豪宅，但還是會不定期回豪宅探望孩子，到了2022年6月間，洪妻想回豪宅時，發現門鎖被換，自己的物品也被丟棄，屋內還有其他女性內衣褲等私人用品，才驚覺可能被「鳩佔鵲巢」。

洪妻私下查訪才發現，住進豪宅的是女兒的連姓鋼琴老師，而且老公還和鋼琴老師還另外買了一間房子，洪妻還拍到兩人進出時，勾肩搭背的親密照片，加上富商之前就有出軌的紀錄，所以氣得對兩人提告，求償100萬元。

洪妻和曾姓富商徹底撕破臉，兩人在法院調解下離婚，富商也回頭告洪妻，拿回借名登記在她名下的兩間房產，雙方展開法律攻防戰。

法院審理時，連姓鋼琴老師辯稱當初會住進豪宅，是因為洪妻很少住在該處，而她則是向富商「租房子」，還拿出租賃契約當證據，至於她和富商一起買的房子，則是富商揪她一起投資的房地產，無法證明兩人之間有同居。

法官檢視洪妻提供的照片，發現拍照裡僅有曾姓富商和連姓鋼琴老師2人，在周圍並無人潮或其他擁擠情事之情況下，兩人仍有搭肩並使彼此上半身緊靠的情事，足以證明兩人的親密程度，已逾一般友人正當交往分際，因此判兩人應賠償洪妻5萬元，全案可上訴。

ET快訊
Ella擁抱3次送暖　不捨「寬姐又瘦了點」
參加韓國婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台灣人踩雷
留學女向姑姑爭遺產　被騙走54萬　
新冠進入流行期！　300萬劑快篩免費發
快訊／雨勢擴大！3縣市大雨特報　下到晚上
影片曝！OL被逼讓博愛座　眾人怒：是給需要的人
快訊／周渝民低調現身靈堂　默默陪伴20分鐘
阿沁親揭「分手Faye原因」：那不叫愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押

快訊／男子陳屍鼓山民宅「死亡多時」　警消破門封鎖調查中

富商戀上女兒鋼琴老師　「家裡出現女性內衣褲」分居正宮求償百萬

陸男駕艇直闖淡水太扯！卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

逼OL讓博愛座！她被迫道歉撞柱噴血　今年座位糾紛已22件

來歸仁輸贏！駁火35槍1死1傷　兇手二審判11.5年「瘋狗彬」仍輕判

吳東進1億元天價交保！涉特別背信關鍵曝　若有罪恐重判7年以上

彰化大叔走失一天一夜！躺草叢多處擦挫傷　家人喊拜拜收驚

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押

快訊／男子陳屍鼓山民宅「死亡多時」　警消破門封鎖調查中

富商戀上女兒鋼琴老師　「家裡出現女性內衣褲」分居正宮求償百萬

陸男駕艇直闖淡水太扯！卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

逼OL讓博愛座！她被迫道歉撞柱噴血　今年座位糾紛已22件

來歸仁輸贏！駁火35槍1死1傷　兇手二審判11.5年「瘋狗彬」仍輕判

吳東進1億元天價交保！涉特別背信關鍵曝　若有罪恐重判7年以上

彰化大叔走失一天一夜！躺草叢多處擦挫傷　家人喊拜拜收驚

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

中國老人回村養老　設施、服務不足成農村養老困境

陸女博主遊肯亞遇超級洪水　光腳躲樹上極限求生12小時才獲救

南韓隊長孫興慜一手勢讓中國球迷崩潰　「不准在我們主場發出噓聲」

像心情溫度計！生理回饋技術助焦慮疾患突破陰霾

太平媽祖慈護警察創新舉　西螺福興宮頒贈績優警員1萬獎勵金

交往大叔男友　激戰超狂「1hr起跳」她累炸！醫師搖頭：傻傻的

Ella擁抱邱瓈寬3次送暖　不捨「寬姐又瘦了點」

花蓮星光音樂會北中南區都辦！6 ／29富里首登場　有專車1日遊

員工不爽被開除！入侵系統刪除伺服器　新加坡公司損失2195萬

民眾黨也要下鄉辦廟口開講　黃國昌：打擊民進黨假訊息人人有責

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

OL滿臉血送醫畫面曝！目擊者：大力撞3下

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

普丁「2個女兒」罕見現身　公開出席活動

普丁「2個女兒」罕見現身　公開出席活動

俄羅斯總統普丁的大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）、二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）罕見露面，公開出席聖彼得堡國際經濟論壇活動。

尪「1理由」堅決不讓女兒讀大學　人妻怨：吵到快離婚

尪「1理由」堅決不讓女兒讀大學　人妻怨：吵到快離婚

前主播控名媛洩個資　調查結果出爐

前主播控名媛洩個資　調查結果出爐

保險業務偷吃女同事89次　要賠正宮20萬

保險業務偷吃女同事89次　要賠正宮20萬

台商赴陸養小三！正宮在台淪街友

台商赴陸養小三！正宮在台淪街友

關鍵字：

富商女兒鋼琴老師買豪宅正宮氣炸

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

蔡尚樺火大回應！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面