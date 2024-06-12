富商戀上女兒鋼琴老師　「家裡出現女性內衣褲」分居正宮求償百萬

▲高雄富商戀上女兒的鋼琴老師還買房同住。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名曾姓富商和洪姓妻子婚後不久，因感情不睦分居，但妻子偶爾會回豪宅家探視孩子，後來妻子發現富商竟和女兒的連姓鋼琴老師「在一起」，不但在原本的豪宅同居，還在外買了房子，氣得提告兩人求償100萬元。法院審理時，鋼琴老師辯稱房子是投資用，和富商並沒有同居交往，但法官根據相關事證，認為富商和鋼琴老師已逾越男女社交分際，應賠償洪妻5萬元。

判決指出，曾姓富商和洪姓妻子是在2011年結婚，婚後3年兩人就分居，洪妻也搬出兩人的豪宅，但還是會不定期回豪宅探望孩子，到了2022年6月間，洪妻想回豪宅時，發現門鎖被換，自己的物品也被丟棄，屋內還有其他女性內衣褲等私人用品，才驚覺可能被「鳩佔鵲巢」。

洪妻私下查訪才發現，住進豪宅的是女兒的連姓鋼琴老師，而且老公還和鋼琴老師還另外買了一間房子，洪妻還拍到兩人進出時，勾肩搭背的親密照片，加上富商之前就有出軌的紀錄，所以氣得對兩人提告，求償100萬元。

洪妻和曾姓富商徹底撕破臉，兩人在法院調解下離婚，富商也回頭告洪妻，拿回借名登記在她名下的兩間房產，雙方展開法律攻防戰。

法院審理時，連姓鋼琴老師辯稱當初會住進豪宅，是因為洪妻很少住在該處，而她則是向富商「租房子」，還拿出租賃契約當證據，至於她和富商一起買的房子，則是富商揪她一起投資的房地產，無法證明兩人之間有同居。

法官檢視洪妻提供的照片，發現拍照裡僅有曾姓富商和連姓鋼琴老師2人，在周圍並無人潮或其他擁擠情事之情況下，兩人仍有搭肩並使彼此上半身緊靠的情事，足以證明兩人的親密程度，已逾一般友人正當交往分際，因此判兩人應賠償洪妻5萬元，全案可上訴。