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社會 社會焦點 保障人權

吳東進1億元天價交保！涉特別背信關鍵曝　若有罪恐重判7年以上

▲▼新光人壽吳東進、傑仕堡商旅負責人呂炳賢。（圖／記者黃哲民攝）

▲新光人壽前董事長吳東進涉犯《保險法》特別背信罪嫌，新北地檢署訊後諭令交保1億元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新光人壽前董事長吳東進被控違反利益迴避原則，2019年到2022年涉用新壽的錢幫自己投資的公司付裝潢費、買設備，甚至新壽身為「新板傑仕堡」屋主，還得依吳東進指示負擔承租戶經營成本、免收租金，因此蒙受逾1.5億元損失，吳東進昨（11日）到案經新北地檢署漏夜偵訊，今晨獲准交保1億元走人，全案依《保險法》特別背信等罪嫌偵辦。

現年79歲的吳東進是新光集團創辦人吳火獅長子，曾兼任新光人壽、新光金控董事長，2020年9月金管會查出新壽有多項嚴重內控缺失，重罰新壽2760萬元，命時任新壽董事長吳東進停職到2023年6月當屆任期屆滿。他的長女吳欣盈做過台灣民眾黨立委，今年（2024年）1月總統大選中，吳欣盈擔任民眾黨候選人柯文哲的副手，搭檔競選落敗。

▲▼新光金控前董事長吳東進。（圖／記者李毓康攝）

▲新光人壽與新光金控前董事長吳東進。（資料照／記者李毓康攝）

吳東進今（12日）晨1點多從調查局台北市調查處移送新北地檢署複訊，戴著黑色Fendi帽子壓低帽沿，外加墨鏡、黑口罩遮臉，不僅沒回答媒體發問、全程左手搭住部屬肩膀企圖藏在背後躲避拍攝，混亂中還疑似情緒激動、亂揮右手握拳想推開鏡頭，感覺氣噗噗。

檢方漏夜複訊到今天上午7點多，認為吳東進涉犯《保險法》特別背信罪嫌，不法所得逾新台幣1億元，法定最重可判7年以上徒刑、得併科新台幣2500萬元以上、5億元以下罰金，訊後諭令吳東進交保1億元，吳的部屬迅速籌足保釋金，吳於上午10點多離開。

▲▼新光人壽前董事長吳東進涉犯《保險法》特別背信案，新光人壽前總經理蔡雄繼2024年6月12日凌晨移送新北地檢署複訊，交保200萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲新光人壽前總經理蔡雄繼經新北地檢署複訊，交保200萬元。（圖／記者黃哲民攝）

另5名被移送檢方複訊的被告，新光人壽前總經理蔡雄繼、新光人壽不動產管理部副總盧麒堯各交保200萬元，傑仕堡商旅負責人呂炳賢、新光人壽2名副總張良梓與林偉傑各交保100萬元，均辦妥手續。還有11名被約談被告，在台北市調處經檢方複訊後請回。

檢方調查，吳東進2019年擔任新光人壽董事長時，主持董事會決議將新壽在新北市板橋區開發的「新板傑仕堡」B棟大樓2樓，租給吳東進實質掌控的傑仕堡健身公司經營10年、租金共1億0044萬元。

▲▼新光人壽前董事長吳東進涉犯《保險法》特別背信案，新光人壽副總盧麒堯2024年6月12日凌晨移送新北地檢署複訊，交保200萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲新光人壽副總盧麒堯經新北地檢署複訊，交保200萬元。（圖／記者黃哲民攝）

吳東進不但沒利益迴避，事後還涉瞞著董事會，由新壽為傑仕堡健身公司追加23次裝潢工程、總經費高達1億2269萬元，都由新壽買單，遠超出可收租金。

此外，新光人壽於2019年間，依吳東進指示，將「新板傑仕堡」A棟大樓6樓到8樓租給新禧悅公司，卻沒揭露性質屬於關係人交易，新壽還替新禧悅支付裝設鍋爐系統等設備費用2508萬元。

▲▼新光人壽前董事長吳東進涉犯《保險法》特別背信案，新光人壽副總張良梓2024年6月12日凌晨移送新北地檢署複訊，交保100萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲新光人壽副總張良梓（右）經新北地檢署複訊，交保100萬元。（圖／記者黃哲民攝）

檢方並查出，新光人壽2019年到2022年間，委託傑仕堡商旅公司代為經營「新板傑仕堡」B棟大樓樂齡宅，並出租C棟大樓全棟給傑仕堡商旅經營旅館，但傑仕堡商旅無償提供938房次房間給新壽關係企業入住使用，新壽不僅短收租金337萬餘元，還全額負擔傑仕堡商旅請領的早餐食材採購成本，每月溢付數萬元到數10萬元。

▲▼新光人壽前董事長吳東進涉犯《保險法》特別背信案，傑仕堡商旅負責人呂炳賢2024年6月12日凌晨移送新北地檢署複訊，交保100萬元 。（圖／記者黃哲民攝）

▲傑仕堡商旅負責人呂炳賢（中）經新北地檢署複訊，交保100萬元 。（圖／記者黃哲民攝）

新北地檢署企業犯罪專組駐金管會檢察官李秉錡，昨上午指揮台北市調處與新北市警局刑警大隊，兵分18路搜索吳東進住家、新光人壽位於雙北的不動產投資部門與「新板傑仕堡」，查扣會議紀錄、契約、營運報表、手機與電磁紀錄等，並帶回吳東進等17名被告與2位證人。

▲▼新光人壽前董事長吳東進涉犯《保險法》特別背信案，新光人壽副總林偉傑2024年6月12日凌晨移送新北地檢署複訊，交保100萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲新光人壽副總林偉傑（中）經新北地檢署複訊，交保100萬元。（圖／記者黃哲民攝）

「新板傑仕堡」號稱頂級酒店式寓所，由新光人壽在新北市板橋區三鐵共構的「新板特區」內打造，2020年開幕後，新壽擴大闢建「傑仕堡有氧園區」，結合傑仕堡有氧酒店、健身俱樂部、美容會館、智慧診所與新光音樂廳等多元設施，標榜「全齡生活園區」，一次滿足食衣住行育樂醫七大生活需求。

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