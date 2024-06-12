快訊／新光人壽新板傑仕堡疑涉弊　口罩男、前總經理現身地檢署

▲新光人壽傑仕堡疑涉弊案，口罩男、前總經理11日晚間現身地檢署。（圖／記者黃哲民攝，下同）



記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

新光人壽投資的新光「新板傑仕堡」疑涉及不法，導致新光人壽損失約新台幣1億元。新北檢指揮調查局11日依違反保險法等罪，搜查新光人壽並以被告身份約談新光金暨新光人壽前董事長吳東進等人到案說明。其中，第一批經理人晚間被移送至地檢署複訊。

新北檢偵辦新光人壽案，11日晚間移送第一批經理人至地檢署複訊。前戴口罩疑為新壽副總盧麒堯，後為新壽前總經理蔡雄繼。

據悉，新北檢指揮調查局台北市調查處，今上午搜索雙北地區18處地點，包括吳東進住處、「新板傑仕堡」，並到新光人壽不動產投資部門位於台北、新北辦公室調取資料，吳東進上午11點多被帶進台北市調處問話，其餘新壽經理人等16名被告也陸續到案。

【12日01：22更新】

新光金暨新光人壽前董事長吳東進、傑仕堡商旅負責人呂炳賢及新光人壽副總經理張良梓等3人相繼被送達新北地檢署。

▼新光人壽前董事長吳東進。（圖／記者黃哲民攝）



▼傑仕堡商旅負責人呂炳賢。（圖／記者黃哲民攝）



▼新光人壽副總經理張良梓。（圖／記者黃哲民攝）



▼前戴口罩疑為新壽副總盧麒堯，後為新壽前總經理蔡雄繼。（圖／記者黃哲民攝）

