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快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　前董座吳東進1億天價交保

▲▼新光人壽吳東進、傑仕堡商旅負責人呂炳賢。（圖／記者黃哲民攝）

▲新光人壽前董事長吳東進。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

新光人壽投資的新光「新板傑仕堡」疑涉及不法，導致新光人壽損失約新台幣1億元。新北檢指揮調查局11日依違反保險法等罪，搜查新光人壽並以被告身份約談新光金暨新光人壽前董事長吳東進等人到案，並將吳列為「特別背信罪」被告。經檢方徹夜訊問後，今（12日）上午7時諭令吳東進以新台幣1億元交保。

據了解，「新板傑仕堡」號稱頂級酒店式寓所，由新光人壽在新北市板橋區三鐵共構的「新板特區」內打造，並於2020年開幕，但吳東進等人將傑仕堡租給關係企業後，卻涉嫌為其支出裝潢費等工程款項，致使新光人壽損失約1億元；且新光人壽高層委託傑仕堡商旅經營樂齡宅並出租，但卻免費提供給關係企業使用，導致新光短收逾百萬元租金收益。

新北檢指揮調查局台北市調查處，11日上午搜索雙北地區18處地點，包括吳東進住處、「新板傑仕堡」，並到新光人壽不動產投資部門位於台北、新北辦公室調取資料，吳東進上午11點多被帶進台北市調處問話，其餘新壽經理人等16名被告也陸續到案，並於晚間移送地檢署複訊。

經檢方徹夜複訊後，今上午諭令吳東進以天價、新台幣1億元交保；前往總經理蔡繼雄200萬元交保、副總盧麒堯200萬元交保、傑仕堡負責人呂炳賢等3人各100萬元交保。

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