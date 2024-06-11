快訊／吳東進列特別背信罪被告遭約談　停職仍24次擔任會議主席

▲新光人壽前董事長吳東進因涉犯《保險法》被約談。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦新光人壽前董事長吳東進，涉於2019年到2021年間，指示新壽將「新板傑仕堡」免費給利害關係人使用，甚至由新壽負擔承租戶的裝修費，還出現單月浮報5倍早餐食材費等弊端，檢調今（11日）兵分18路搜索，約談吳東進與新壽經理人共17名被告，外加2位證人，全案依《保險法》特別背信等罪嫌偵辦。

新北檢指揮調查局台北市調查處，今上午搜索雙北地區18處地點，包括吳東進住處、「新板傑仕堡」，並到新光人壽不動產投資部門位於台北、新北辦公室調取資料，吳東進上午11點多被帶進台北市調處問話，其餘新壽經理人等16名被告也陸續到案，截至傍晚5點多仍在執行。

據悉，檢調偵辦案情，與金管會前年（2022年）3月10日裁罰新光人壽300萬元的違規情節有關。新壽因內控出現多項嚴重缺失，2020年9月被金管會重罰2760萬元，時任新壽董事長吳東進，一併被金管會停職到2023年6月當屆任期屆滿，且停職期間，新壽不得支付吳東進任何相關報酬與福利。

▲新光人壽在新北市板橋區推出的「新板傑仕堡」出租式住宅。（圖／新光人壽提供）

但金管會發現吳東進於停職期間，仍召集新光人壽外務企劃與不動產投資等部門經理人開會，持續推動不動產開發等業務，吳東進擔任主席至少24次，還逕行通知新光金控董事長等高層出席，違反公司治理與內控機制，也沒落實利益迴避。

此外，新光人壽依吳東進指示，委託利害關係人「傑仕堡商旅」經營新壽開發的「新板傑仕堡」B棟期間，沒落實查核控管，不僅免費給利害關係人使用，還任由承租戶使用逾越原本的租賃範圍。

金管會查出，傑仕堡商旅向新光人壽申請核銷的餐飲相關費用偏高，例如2020年12月單月核銷早餐食材費85萬元，是承租戶實際入住人數早餐價值的5倍，更高達同月租金收入的7成，但負擔商旅食材成本的新壽，僅分潤商旅早餐收入的10%，顯不合理。

金管會並查出，「新板傑仕堡」A、B、C棟住宿部分具有利害關係人身分的承租戶，裝修費用由新光人壽負擔超出合約約定範圍，且沒提報董事會，例如2019年出租給具有實質利害關係人身分的健身中心，新壽不但負擔營業用健身設備，還負責後續更新費用，不符合營業常規。

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

金管會認為，新光人壽對於吳東進投資事業或利害關係人交易，沒確實辦理風險評估及妥適防火牆機制，有礙健全經營，加上「新板傑仕堡」與吳東進的關係企業間進行關係人交易，有公私不分、不當運用公司資源及不動產租賃管理欠佳情形，因此依《保險法》裁罰新壽300萬元，時任潘姓董事長也被減薪30%、為期3個月。

金管會同時限制新光人壽於2022年3月受罰裁處書送達翌日起3年內，不得新增與新光傑仕堡健身公司、新禧悅公司、昕新健康管理顧問公司、銀廚事業公司、傑仕堡商旅公司、瑞新興業公司，暨吳東進及其投資具有重大影響之關聯事業，從事授信或授信以外之其他交易，以促使新壽徹底改善。

「新板傑仕堡」號稱頂級酒店式寓所，由新光人壽在新北市板橋區三鐵共構的「新板特區」內打造，2020年開幕後，新壽擴大闢建「傑仕堡有氧園區」，結合傑仕堡有氧酒店、健身俱樂部、美容會館、智慧診所與新光音樂廳等多元設施，標榜「全齡生活園區」，一次滿足食衣住行育樂醫七大生活需求。