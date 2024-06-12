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英相蘇納克提「中國是威權軸心」　競選主打安全

▲英相蘇納克。（圖／路透）

▲英相蘇納克提「威權國家軸心」，中國是其中之一。（圖／路透）

文／中央社

英國7月4日舉行大選，執政黨保守黨黨魁、首相蘇納克今天發表競選政見，主打不同面向的國家安全與減稅利多，並再次提到由俄羅斯、中國、伊朗和北韓組成的「威權國家軸心」。

蘇納克（Rishi Sunak）說，「威權國家軸心」企圖讓世界更不穩定。世界面臨的威脅越來越多，包括在歐洲的戰爭、中東的動盪局勢，以及中國在南海秀肌肉。「安全」是國家成功的重要條件，這也是為什麼政府已宣布將在2030年（含）以前提高國防預算至國內生產毛額（GDP）2.5%。

若確實執行，這將是冷戰結束以來，英國國防預算最大幅度的提升，資金來源將包括削減被蘇納克形容為自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，膨脹、大而無當的公務員人數。

蘇納克並重申將推動新型態的「國民役」（national service），讓年輕人有機會取得新經驗和新技能，增進集體歸屬感和對國家的使命感，以利確保當危機發生時，所有人都立場一致。

根據保守黨的構想，「國民役」將是法定義務，年滿18歲的英國國民可選擇在12個月期間，每月用一個週末從事社區服務，例如在國民保健署（NHS）、搜救隊、消防單位及其他關鍵基礎設施擔任志工，或者申請參加名額限定3萬人以下、擇優錄取、為期一年的軍事訓練。

蘇納克5月22日宣布於7月4日舉行大選，國會於5月30日解散，各黨自6月10日起陸續發布競選政見。

值得一提的是，按慣例，選戰期間政府官員的公開活動、發言及政策發布大幅受限，以避免公家資源直接或間接被用於支持執政黨打選戰、或進行所謂的政策買票，並確保公務機關行政中立。儘管直到大選後由勝出政黨組成政府以前，原有政府官員仍將繼續履行職務，執政黨依然不得利用政府平台、只能透過政黨活動等非官方場合發布政見。

保守黨的競選主軸是「明確的計畫、大膽的行動、安全的未來」。蘇納克今天很快切入「安全」議題，涵蓋國防、移民和邊界管控、能源、經濟、社會等領域的安全。

在能源領域，蘇納克提到，對保守黨而言，國家安全及民眾的財務負擔比意識形態至上的「環保狂熱」重要。能源安全是國家安全一環，能源自主有助拒止企圖操縱能源供應的獨裁者。保守黨擬透過建設新的天然氣發電站、提高離岸風電容量，以及打造一系列核能發電小型模組化反應爐達成能源安全，並進而成為電力淨出口國。

蘇納克宣布多項減稅措施，並強調相關措施不會影響公共服務品質、不會破壞財政平衡，財源則將包括加強管控自COVID-19以來趨於浮濫的勞動年齡人口社會福利支出、促使未失能的勞動年齡人口（重新）進入勞動市場，以及打擊逃漏稅。

根據保守黨今天發布的長達76頁競選政見及財政規畫，若勝選，保守黨政府擬至2029－2030財政年度達成一年減稅172億英鎊的目標。

今天宣布的減稅措施包括今年以來第3度下修受雇者的國民保險提繳額、廢除自雇者的國民保險提繳基本額，以及自住房屋首購族將享高達42萬5000英鎊（約新台幣1750萬元）的印花稅免稅額度。

在教育領域，蘇納克指出，保守黨不死守過時的觀念、不認為念大學是唯一的成功之道。他說，保守黨政府將削減對「學店式學歷」（rip-off degrees）的預算支持，將資源轉而投入創造10萬個高品質、支薪的技職教育職場學習機會。

在社會安全領域，蘇納克承諾提供家有學齡前孩童的父母每週30小時的免費兒童照護服務，並透過投資新科技、改革NHS的運作模式，提升NHS的服務效率。他並承諾透過廢除遺留自歐盟時期的法令等方式，加速興建多達160萬戶住宅，解決英國的住房危機。

針對移民議題，蘇納克提到，保守黨將設定每年合法入境的外國移民人數上限；至於非法移民，若相關政策遭遇歐洲人權法院（ECHR）等外國法院挑戰，則保守黨政府將永遠選擇捍衛國家主權決定與國家安全。

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