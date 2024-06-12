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不是珍奶雞排！　桃園妹在德國賣「台灣美食」爆紅

記者陳俊宏／綜合報導

不是珍珠奶茶、雞排！來自台灣桃園的女生Chole，在德國法蘭克福創業賣雞蛋糕爆紅，讓外國大人、小孩都爭相排隊，還被當地電視台採訪。而她的店名「Hoja」有玄機，包括「好吃」的意思，且用德語發音，音似台語的「有錢」。

▼Chole分享自己的創業心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Chole接受《不要鬧工作室》訪問提到，她6年前來德國工作，本身非常喜歡台灣小吃，因緣際會之下就做了雞蛋糕給德國朋友品嚐，結果他們非常驚艷，「就不斷鼓吹我出來創業吧」。

Chole說，於是她在傳說中的「美食沙漠」法蘭克福，開了第一家雞蛋糕店來推廣台灣美食，店名就叫「Hoja」，台灣人應該知道Hoja就是好吃的意思，那如果用德語發音，音似台語的「有錢」。

Chole表示，自家餡料全是手工製作，所以非常耗時，且不含任何人工添加物，像麵糊全用鮮奶做的，不加一滴水；目前手工餡料有13種，包括最傳統的香草奶油卡士達，而蔓越莓乳酪、抹茶奶酥也是賣得很好的品項。

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼台灣雞蛋糕征服外國人味蕾。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▼雞蛋糕店生意很好。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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