快訊／板橋男騎士路口直衝「自撞橋柱」身亡　車頭撞到全爛

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市警方11日晚間8點09分接獲民眾通報，指稱板橋區漢生東路發生自撞車禍。救難人員趕到後，發現39歲柯男已失去呼吸心跳，立刻交由救護車送亞東醫院搶救，但11日晚間9點08分被醫院宣告不治。

▲一名男騎士11日晚間在新北板橋發生自撞，當場無呼吸心跳。（圖／記者陳以昇翻攝／下同）

警方初步調查，柯男事發前沿漢生東路往中和方向行駛，行經海山路及漢生東路口時，不慎自撞路旁的橋柱，現場依規定照相、測繪，初步判定無酒駕情事，後續會調閱路口監視器影像，釐清事故原因。