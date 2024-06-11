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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「焦糖哥哥」接綠北市黨部執行長　看重社群能力！盼反制假消息

▲陳嘉行以餐廳業者角度評論熱炒店事件。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

▲「焦糖哥哥」陳嘉行。（資料圖／翻攝自臉書「焦糖哥哥-陳嘉行」）

記者袁茵／台北報導

民進黨地方黨部改選於5月26日結束，台北市黨部由英系的前台北市議員張茂楠連任主委一職，張茂楠11日表示，「焦糖哥哥」陳嘉行接任台北市黨部執行長，此外副執行長職務則由曾選過台北市議員卻失利的陳聖文擔任，張茂楠提及是看重「焦糖哥哥」的網路社群強項，才會延攬對方，而兩人也一同在11日到職。

面對「焦糖哥哥」陳嘉行接民進黨台北市黨部執行長、陳聖文擔任副執行長，張茂楠11日下午接受電訪時證實，總統兼民進黨主席賴清德一直特別強調，要加強社群的能力，而他也認為得讓更多市民知道正確理念、訊息，並反制假訊息與假消息，所以特別找「焦糖哥哥」接此職務，就是因為對方在網路操作和理念，都能讓大家很清楚，且一目瞭然。

由於「焦糖哥哥」之前已淡出政治圈，此次重新回歸，對方有無說什麼？張茂楠回應，以能力來論工作，網路是「焦糖哥哥」的強項，跟政治圈沒有關係，就只是做事情，沒必要特別聯想。

至於陳聖文接台北市黨部副執行長，張茂楠說，「哪裡跌倒，要記得從哪站起來。」黨部是讓年輕人有發揮的地方，可讓陳聖文學習為人民服務，「跌倒不可怕，不知道怎麼跌倒才可怕。」

而兩人都曾被點名選台北市議員，被問到是否提前佈局2026台北市議員選舉？張茂楠認為，這是兩件事，議員選舉要透過全民調進行，不是他說了算，他只是讓有能力的人在工作崗位上發揮，至於能發揮到什麼程度，就看自己的造化，「我們不是在培訓市議員，我們也沒做市議員的培訓。」

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