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社會 社會焦點 保障人權

228公園侵犯落單女！噁男手伸內褲「摸到烙賽」嚇跑　遭判1年

▲▼228公園涼亭。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲劉男在228公園2號女廁強制猥褻落單女子，遭判刑1年。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者吳佩蓁／台北報導

台北市一名拆除工人劉姓男子，去年1月11日上午1時許在228公園內的2號女廁企圖性侵一名落單女子婷婷（化名），他將婷婷強推進殘障廁所旁的隔間，一手摀住對方嘴巴，另一手伸進她的內褲撫摸下體，沒想到竟意外摸到排泄物，劉男當場嚇到停手，衝到洗手台清洗後逃逸。台北地院審理發現，劉男患有中度智能障礙，依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，可上訴。

判決指出，婷婷警訊時指證，案發時她上完廁所正要出來時，劉男就在廁所門口掏出生殖器，並將她推進殘障廁所隔壁的隔間内性侵，劉男不顧她反抗，一手遮住她的臉及嘴巴，另一隻手伸進褲子撫摸下體，沒想到卻摸到婷婷的排泄物，嚇得馬上停手，並跑到外面洗手台清洗，洗完之後就自行離開。

婷婷證稱，「因為我最近拉肚子，所以我有鋪一些衛生紙在我的内褲上，劉男手伸進去我的内褲時，發現有烙賽，所以他才將手拿出來」，遭侵犯後她嚇得整晚都沒睡，直到隔天早上才向打掃公廁的阿姨訴苦，並到警局報案提告。

劉男失口否認犯案，辯稱「我只是進去上廁所，走錯進到女用廁所內，並無碰觸、撫摸她」。不過法官勘驗監視器畫面，發現案發時劉男3次進出女廁，且手扶生殖器，劉男離開後，婷婷才從女廁爬行出來且褲頭在臀部下方，且婷婷的下體、內褲均驗出劉男DNA，因此認定劉男確實有對婷婷為強制猥褻犯行。

法官審理認為，劉男與婷婷素不相識，竟為滿足一己性慾，對婷婷為強制猥褻行為，致女方身心蒙受傷痛，審酌劉男經判定為中度智能障礙，且罹有疑似器質性腦症候群，依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，並應於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

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