第1次歐洲自由行最推哪？網喊「這2國」此生必去：沒有之一

▲有人推荷蘭自由行。（示意圖／Pexels，下同）

囻文／CTWANT

每逢連假，不少人都會出國玩，而許多人去日本或東南亞，而一位網友問，如果自由行想去歐洲，推薦哪個國家，許多網友說荷蘭和冰島，也有人說，「挪威最頂。」

原PO在PTT以「第一次歐洲自由行會推薦哪個國家？」為題發文，「存了一點錢，但離頭期款款還有很長一段路，不如拿來壯遊遊歐洲，這次跟長輩來歐洲覺得不錯，如果之後要再來，可以考慮自由行，第一次歐洲自由行會推薦哪個國家？」據了解，荷蘭人大多數都會講英文，荷蘭最慢小學就要學英文，而很多學校都用英文作為教學語言。

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▲冰島極光。

貼文曝光後，綜合網友的回應，其中最多人點名冰島，「冰島」、「冰島，沒有之一」、「個人推冰島」、「冰島自由行超好玩」、「冰島此生必去」。也有不少網友推薦荷蘭，大讚「推春天的荷蘭，鬱金香花田和一望無際的綠色原野好美，看過一輩子都不會忘記的畫面」、「荷蘭也很好玩，如果你喜歡一些神奇的東西就更好玩了」。

有人推薦，「第一次去德奧匈捷，我會推奧匈」、「丹麥夏天去日照長，安全英文通」、「挪威！峽灣冰河都很壯觀，冬天也有極光」。也有人說「東歐便宜，南歐小心扒手，夏天很熱」、「法國真心不推，尤其不熟哪邊是穆斯林區」、「語言能力、想玩什麼都沒說，要鄉民通靈」。

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