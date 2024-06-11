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花蓮觀光復甦！端節連假住宿率瑞穗天和最高　海洋公園遊客最多

▲▼具歐式建築風格花蓮瑞穗天合酒店於端節連假期間，住宿率回升至六成，是連假期間最高的。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲具歐式建築風格花蓮瑞穗天合酒店於端節連假期間，住宿率回升至六成，是連假期間最高的。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

這個周末端午連假是花蓮0403地震後遇到的首次連假，花蓮縣政府在歷經兩個月的災後救災及積極推動震後觀光振興方案，部分景點喜迎復甦人潮，希望能為一個月後的暑假旺季開啟序幕。

端午連假旅宿平均住宿率接近三成，各大觀光旅館例如美崙飯店及福容飯店等住房率有三成到三成五，另外中南區住宿率也有明顯回升，台糖光復糖廠住宿率達四成，因歐式城堡風深受國內外遊客喜愛的瑞穗天合酒店為六成，顯見花蓮的旅遊信心逐漸恢復當中。

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交通部分蘇花路廊受管制及連日大雨影響，部分路段仍有土石流情形發生，透過公路到花蓮的車流如預期的不多，依據公路局公告數據連假三天宜蘭往花蓮的車流，截至10日上午十時為止約一萬輛次的車流，每天約兩三千輛車流，為以往的百分之三十；火車的部分，返鄉過節的遊子和遊花的遊客，連假期間花蓮火車站上下車總人次約十萬人次一起慶端午，鐵路部分恢復以往的人流。

▲▼具歐式建築風格花蓮瑞穗天合酒店於端節連假期間，住宿率回升至六成，是連假期間最高的。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮著名景點及東大門夜市也見到人潮回流情形。（資料照片）

而在各個景點人次部分，六月份強勢回歸的遠雄海洋公園三天入園人次有5千多人，大約三分之二是外地遊客，比預期的人數來的多，而近幾年成為遊客新寵的理想大地A2水岸，也迎接了4千人左右的遊客，有在地花蓮人也有從南部北上觀光的遊客；而七星潭風景區則有三千多人，鯉魚潭也有一萬兩千名遊客左右遊潭為龍舟賽加油，大農大富平地森林公園則是有兩千多人入園，而東海岸的北回歸線公園也有三千多人的造訪。

花蓮最具人氣的東大門夜市在經濟部及花蓮縣政府共同合作推出夜市加倍卷的活動，讓東大門夜市迎來了久違的人潮，東大門福町夜市主委曾黃家明表示連假三天東大門夜市恢復兩個月不見的人潮，尤其在第二天周六甚至有近萬人來踅夜市，這個連假人潮稍微有增加，加倍卷也是很早就有排隊人潮，遊客大部分為返鄉人潮，希望在各項振興措施齊發之下，觀光人潮可以儘速回流。

▲▼具歐式建築風格花蓮瑞穗天合酒店於端節連假期間，住宿率回升至六成，是連假期間最高的。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

接下來七月即將迎接熱鬧滾滾的暑假，除了7月3日開唱的「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會活動，7月13日至8月11日在壽豐鯉魚潭「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，有紅面鴨、部落守護貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝在鯉魚潭面上展出，每晚更有大小朋友都喜愛的精彩劇團表演，還有場次限定的星空煙火秀、無人機秀。

今年暑假到花蓮更可以享受縣府「永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，即日起至11月30日，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版，更將從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票！另外交通部觀光署自由行補助於平日(週一至週四)入住花蓮合法旅宿，每房每晚最多折抵1,000元，假日(週五至週日)最多折抵500元，歡迎自由行旅客趕緊手刀下訂享優惠！

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