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芭蕾女伶華麗轉身　崑大時尚系林思妤累積秀場實戰力舞出人生

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生林思妤，從小夢想成為芭蕾舞者，後因膝蓋受傷，讓她重新規劃人生藍圖，她將興趣延伸至空中瑜珈等相關運動，並通過舞綢師資培訓取得證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生林思妤，從小夢想成為芭蕾舞者，後因膝蓋受傷，讓她重新規劃人生藍圖，她將興趣延伸至空中瑜珈等相關運動，並通過舞綢師資培訓取得證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生林思妤，從小夢想成為芭蕾舞者，後因膝蓋受傷，讓她重新規劃人生藍圖，在大學不僅參與近65場校內外時尚活動，並於2022年至模特兒經紀公司凱渥實習，更在今年時尚系畢製「敘肆府城」擔任總召。

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生林思妤，從小夢想成為芭蕾舞者，後因膝蓋受傷，讓她重新規劃人生藍圖，她將興趣延伸至空中瑜珈等相關運動，並通過舞綢師資培訓取得證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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林思妤將對芭蕾的興趣延伸至空中瑜珈等相關運動，並通過舞綢師資培訓取得證書。她也獲頒傑出專業榮譽獎，畢業後將前往嘉義大學企管研究所進修，未來立志成為專業的空中舞者。

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生林思妤，從小夢想成為芭蕾舞者，後因膝蓋受傷，讓她重新規劃人生藍圖，她將興趣延伸至空中瑜珈等相關運動，並通過舞綢師資培訓取得證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林思妤自小學習芭蕾，想成為專業舞者的目標卻在國中膝蓋受傷後止步，她高中選擇就讀長榮中學應用外語科，升大學時再因興趣選擇崑大時尚系，將對舞蹈的熱情全傾注到多元時尚秀與時裝週活動中，在2022、2023 Hermes秋冬VIP秀、臺南時裝週「潮台南」、崑大軍艦甲板時尚系等活動中擔任後台Dresser、後台管理、秀導助理等多項職位，也在時尚教父洪偉明、凱渥模特兒MIA、演員福地祐介蒞校辦理講座時擔任活動統籌，累積多元實戰能力。

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生林思妤，從小夢想成為芭蕾舞者，後因膝蓋受傷，讓她重新規劃人生藍圖，她將興趣延伸至空中瑜珈等相關運動，並通過舞綢師資培訓取得證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

優秀的表現也讓林思妤於2022年暑期至模特兒經紀公司凱渥實業實習3個月，協助Louis Vuitton 2023秋冬造型講座、2023春夏台北時裝週、Studio deo10週年VIP Show、清景麟「超乎想像」巨星時尚之夜等17場活動，大學四年共參與近65場活動，豐富的經驗也讓她擔任今年畢業製作「敘肆府城」的總召秀導，從場地規劃、企劃內容、活動執行、秀場導演皆由她帶領同學執行，也獲得系上師生一致認可與讚賞。

對時尚產業的憧憬，讓林思妤持續奮鬥，為大學生涯不斷增添輝煌紀錄，但她始終沒忘記兒時的夢想，膝蓋的舊傷讓她無法繼續練習芭蕾，卻在大二時開啟對空中瑜珈的熱愛，透過伸展四肢展現優雅的線條與體態，讓她感覺自己就像在空中跳舞一樣。後期更陸續挑戰空中舞綢、空中環等進階運動，身體練到瘀青已是家常便飯，但透過運動重新在空中飛翔，讓林思妤身心靈都感到實質的滿足與幸福。她更於今年通過台灣印樂國際運動培訓發展協會的舞綢師資培訓，獲頒證書，立志成為專業的空中舞者。

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生林思妤，從小夢想成為芭蕾舞者，後因膝蓋受傷，讓她重新規劃人生藍圖，她將興趣延伸至空中瑜珈等相關運動，並通過舞綢師資培訓取得證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不輕易放棄又追求完美的頑強個性，讓林思妤勇於克服每項挑戰，在時裝週曾遇到表演者臨時不在現場、畢製與組員出現意見分歧等突發狀況，她都善用每場活動所培養的專業與溝通技巧處理，最後達成雙贏局面。她感謝系上多位師長的指導與栽培，為了學習更多管理知識，她也將至嘉義大學企業管理系研究所進修，為未來創業做更充足的準備。

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