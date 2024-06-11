7-11全新「拉拉山水蜜桃霜淇淋」！夏至快閃買1送1、周末第2支半價

▲7-ELEVEN推出全新「水蜜桃牛奶霜淇淋」！使用當季拉拉山水蜜桃鮮榨果汁，再加上瑞穗鮮奶細緻口感融合。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN推出全新「水蜜桃牛奶霜淇淋」！使用當季拉拉山水蜜桃鮮榨果汁，再加上瑞穗鮮奶細緻口感融合，每支售價49元。明（6/12）起上市，推出期間逢周末五六日，憑icash 2.0、icash PAY支付「第2支半價」；6/21~6/23還有夏至快閃優惠，不限支付工具，全口味同價位「買1送1」。

▲「水蜜桃牛奶霜淇淋」與桃園市府桃園好農合作，加入當季拉拉山水蜜桃鮮榨果汁。（圖／業者提供）

7-11支持在地水果，今年夏天與桃園市府桃園好農合作，6/12起推出「水蜜桃牛奶霜淇淋」，加入生長在高海拔、當季新鮮的拉拉山水蜜桃鮮榨果汁，特別香甜多汁，再加上瑞穗鮮奶融合，口感大提升！

「水蜜桃牛奶霜淇淋」在6/12～7/9販售期間，每周末五六日，憑icash 2.0或icash PAY支付，就享「第2支半價」。6/21～6/23還有夏至活動優惠，不限支付工具，享有全口味同價位「買1送1」。若使用OPENPOINT APP 行動隨時取購買，8件只要333元，可於霜淇淋販售門市兌換49元霜淇淋，也可於酷聖石複合店兌換 2oz 59元冰淇淋。

▲7-ELEVEN酷聖石複合店推出新品「芒果草莓冰淇淋」，與人氣手遊怪物彈珠聯名。（圖／業者提供）

另外，受到學生族喜愛的7-ELEVEN 酷聖石複合店，獨家2oz 份量最低只要59元起！6/12 起更重磅推出「芒果草莓冰淇淋」，選用在地芒果果泥，佐以草莓丁增加酸甜層次，水果香氣迷人。

▲COLD STONE還與人氣手遊怪物彈珠聯名，讓可愛遊戲角色現身杯身上。（圖／業者提供）

除此之外，COLD STONE還與人氣手遊怪物彈珠聯名，讓可愛遊戲角色現身杯身上，至7/16前於7-ELEVEN酷聖石複合店消費滿100元，即可兌換怪物彈珠虛寶1組，數量有限贈完為止。而即日起至6/20 於線上i預購、酷聖石複合店門市i划算平台，還推出熱銷第一名口味草莓覆盆莓量販規格盆冰(4L)，優惠價單盆只要999元，免出門也能在家爽吃。

▲受到學生族喜愛的7-ELEVEN 酷聖石複合店，獨家2oz 份量最低只要59元起。（圖／業者提供）

▲全新獨家夏季冰沙「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」。（圖／業者提供）

除了創新冰品，更獨領超商通路之先，推出全新獨家夏季冰沙「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，完美複製茶攤知名飲品，以芒果冰沙為基底，加入芒果果肉搭配凍飲、椰果，多層次口感一次滿足，同時透過複合物料多合一、急速冷凍技術，不僅還原水果甜香，也讓門市作業簡單化。首波口味於6/12起在全台門市登場，上市嚐鮮價75元，滿足消費者消暑需求。

▲「CITY TEA 水果冰沙楊枝甘露」6/12起上市。（圖／業者提供）

7-11今年國際冰品節創新生活話題，再推出「OPENPOINT會員抽峮峮驚喜見面會」限定活動，自6/12～6/25開啟OPENPOINT APP點數兌換專區，抵用10點OPENPOINT，即可獲得一張峮峮見面會抽獎票券，兌換無上限，將於7/9 於7-ELEVEN官方臉書粉絲團公開直播，抽出15位幸運兒，可參加7/21 與人氣啦啦隊女神峮峮的互動見面會。

●美廉社「世界啤酒嘉年華」、咖啡冰品優惠

美廉社6/13-7/9「世界啤酒嘉年華」，集結世界23國、共89款進口啤酒推出優惠！單筆消費滿299元除了送會員點數6000點，相當於可折抵現金20元；還能登錄發票參加抽獎，獎項有潮虎麻將組、百威啤酒icash、海尼根150週年保冰桶、丹麥斯洛特皮爾森啤酒330ml一箱等。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲美廉社「世界啤酒嘉年華」集結世界23國、共89款進口啤酒推出優惠。（圖／業者提供）

美廉社慶祝18周年，特別與「台灣啤酒」推出「美廉社18周年紀念罐」，瓶身打造金色為底，以知名建物及台灣天燈意象圍繞，傳遞美廉社2006年從蘆洲開立創始店，與消費者建立里鄰間的好朋友關係。這次紀念罐組330ml，6罐179元（市價35元/罐），搶先上市。另外凡購買台啤ONE啤酒DM商品滿199元，贈台啤保冷袋1個，數量有限，送完為止。

▲美廉社慶祝18周年，特別與「台灣啤酒」推出「美廉社18周年紀念罐」。（圖／業者提供）

酒類新品還有「世界紀行台灣荔枝烏龍沙瓦」350ml，市價一罐52元，促銷39元。日本SHIZUKA零果氣泡酒（蜜桃風味/乳酸風味）350ml，市價69元，促銷49元。凡購買麒麟啤酒全系列商品滿309元，還送內紋啤酒手把杯一個。

▲美廉社6/13-7/9 為期27天，天天大杯經典系列咖啡同品項「買3送3」。（圖／業者提供）

除了啤酒，夏日冰咖啡不可或缺，6/13-7/9 為期27天，天天大杯經典系列咖啡同品項「買3送3」，平均一杯23-28元，即可享有原價45-55元的咖啡。

為支持在地農產，冰品方面有台南玉井農會「芒果冰淇淋」90g，一杯80元、蘇澳農會「冷泉冰棒」花生、芋頭口味，一盒9入299元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。