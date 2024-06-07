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只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

▲7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日限定推出「一起品茶趣」優惠，其中，英式紅茶／四季春青茶下殺任選買10送10、珍珠奶茶4杯特價160元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

在端午連假正式到來之前，今天就先喝杯飲料犒賞自己！就有超商在今（7）日推出限量品茶優惠，像是有英式紅茶／四季春青茶下殺任選買10送10，還有珍珠奶茶4杯特價160元，等於單杯只要40元爽喝，相當划算，趕快買來享受了。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出「一起品茶趣」優惠，今（7）日限定開賣，品項有CITY PEARL珍珠奶茶4杯160元、CITY TEA青梅冰茶／優格好多青茶4杯160元、CITY TEA冰淇淋紅茶4杯180元、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。

▲▼7-11每月7日優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「一起品茶趣」優惠一次看，提醒消費者要多加留意兌換期限。

另外，7-11先前推出「大人風味思樂冰」大獲好評，現在再度限定回歸！即日起至6月25日，只要購買大杯思樂冰（39元），加購傑克丹尼田納西威士忌No.7（原價69元）或傑克丹尼田納西蘋果口味威士忌（原價89元）任一瓶50ml，可享超值組合優惠價99元、119元，想喝多少自己加。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼7-11「國際啤酒節」，指定啤酒3件79折、6件77折。「大人版思樂冰」即日起至6/25限定回歸。未成年請勿飲酒，酒後不開車。（圖／業者提供）

▲7-11「大人風味思樂冰」即日起也重磅回歸。

全家則首度跨界找來日本人氣梅酒品牌「CHOYA蝶矢」合作，推出今夏最新「The CHOYA梅子酷繽沙」，選用頂級南高梅調製出無酒精雞尾酒的基底冰沙，再加入蘋果丁增添咀嚼口感，清爽又消暑；除外還可加購60ML「The CHOYA至極梅酒」，直接倒入酷繽沙中秒變大人系「調酒酷繽沙」，夏天來一杯簡直超過癮；梅子酷繽沙售價65元，至6月25日前會員可享嚐鮮價59元，搭購The CHOYA至極梅酒則可享合購價119元。

▲▼全家推The CHOYA梅子酷繽沙。（圖／業者提供）

▲全家推出全新The CHOYA梅子酷繽沙。（圖／全家提供，下同）

▲▼全家推The CHOYA梅子酷繽沙。（圖／業者提供）

▲加購至極梅酒加入酷繽沙中秒變大人系「調酒酷繽沙」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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