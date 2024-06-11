陸男直闖淡水河口「海巡延遲30分鐘」！　今開人評會議處

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中國大陸籍阮姓男子9日搭乘快艇直衝淡水河口，該船舶在淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，船運業者即撥打海巡「118」報案專線通報後海巡署才攔截逮人。對此，海委會主委管碧玲今（11日）坦言海巡人員有疏失，哨兵發現該船後並未馬上去抓，中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」，負責幹部已自請處分，今天將舉行人評會議處。

阮男自稱，日前在網路上發表反中國政府言論，遭到網友舉報，擔心會受到迫害，所以在8日駕駛快艇「鴻津號」從福建省寧德港出發，航行260公里來到台灣，希望「投奔自由」。管碧玲表示，「投奔自由」的說詞經常碰到，她會從各方面偵查。

但對於外界質疑海巡沒有即時掌握，管碧玲說，海巡署有一路監控，這艘船在9日海巡雷達有發現，是在6海哩的時候發現的，因此可以知道，在雷達偵查方面是沒有失靈的。

「是人出了問題！」管碧玲直言，當天10點交班，雷操手他們看到這艘船，但是誤判為是一般返港漁船，因為一般偷渡是衝岸，不是往港走，所以當時返港監控，認為是一般漁船。一直到3海哩再度通報，0.5 海哩又再通報，但是都無法辨識是否是我國漁船，且當時守望哨指出「海上有30艘船無法辨識」，直到 0.5 海哩因距離及速度很快因素仍無法辨識。

管碧玲表示，直到在八里守望哨有辨識出「不是我方漁船」，岸際守望哨同仁有失職之處，當八里守望哨通報船名特殊，可能不是我方漁船時，守望哨哨兵沒有通報岸際趕快去抓，這中間有30分鐘之久的失誤。

她強調，「系統沒有失靈，是人出了問題」，但是守望哨的哨兵在最後可以應處的 30 分鐘沒有負起責任，這件事負責的幹部在第一時間已向她自請處分，她已答應處分，並強調必須有所警惕，而今天也將舉行人評會議處。