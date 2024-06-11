日本「食人菌」病例創新高！死亡率最高7成　政府關注疫情

▲ 日本東京新宿街頭。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本今年「食人菌」疫情嚴重，病例達到去年同期近3倍，創下統計以來新高，且這種疾病致死率高達3至7成，引發專家憂心，恐怕發生「前所未有的危機」。日本政府對此則表示，正持續關注疫情動向。

綜合NHK及《共同社》等日媒，日本國立傳染病研究所11日說明，截至今年6月2日，國內已累積977例A型鏈球菌所引發的鏈球菌毒性休克症候群（STSS）病例，不僅達到年同期的2.8倍，更創下1999年統計以來新高，不到半年就超越去年一整年941例的最高紀錄。其中東京有145例，愛知則有67例。

A型鏈球菌一般會引起急性咽喉炎等疾病，但若引發STSS會導致手腳壞死及多重器官衰竭，因此也被稱為「食人菌」，特點在於一旦出現症狀就會迅速惡化，甚至可能死亡，患者以30歲以上居多。

東京女子醫科大學傳染病科教授菊池賢說明，雖然許多病例被指是細菌從傷口進入體內引發，但也有部分病例尚不清楚確切感染途徑，有時會因跌倒等碰撞使病情急速惡化。

菊池賢坦言，患者增加的規模令他憂心「發生前所未有的危機」，呼籲民眾若有腫脹迅速蔓延、發高燒、意識不清等症狀，必須盡快就醫。他也提醒，食人菌容易經足部傷口傳播，香港腳或腳後跟的小傷口不可忽視，應該及時治療。

厚生勞動大臣武見敬三11日則在記者會上對此回應，不僅是在日本，食人菌疫情在其他國家也有升溫趨勢，「我認為有必要繼續關注疫情動向」，並呼籲保持手部衛生、咳嗽禮儀，並確實清潔處理傷口，採取基本的預防感染措施。