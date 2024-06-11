陸快艇闖淡水河屬「灰色地帶」戰術？　顧立雄不排除

▲國防部長顧立雄今赴立法院會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國籍阮姓男子前天（9日）駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，引發軍事意圖臆測。國防部長顧立雄今（11日）說，國軍平時會與海巡協力合作，今天就會進行研議，同時，也不排除這是「灰色襲擾」的可能性，永遠要維持這樣的警覺。

中國籍阮姓男子周日上午駕駛快艇直衝淡水河防地區，並向趕抵的海巡人員表示要投誠，然而由於新北八里海灘、台北港及淡水河口歷年都是國軍各項演習的演練重點，要避免共軍運用氣墊艇等輕快兵力，自淡水河口直入政經中樞，消息一出引發輿論譁然。

顧立雄今天上午前往立法院會備詢前受訪說，對於淡水河口防衛部署，戰時本來就是重點部署之一，在平時的時候，國軍會與海巡協力合作，「我們會跟海巡好好研議」，今天就會跟海巡進行研議。

媒體追問，這當中是否有漏洞或盲點？顧立雄說明，海巡本身配有雷達，對於並不屬於戰時的軍事行動，海巡應會做事先處置，而國軍會積極加以支援，會吸取這一次的經驗做加強。媒體再問此案是否屬「灰色地帶」手法？顧說，現在都還在研議當中。媒體續問是否會定義為「第一擊」？顧表示，沒有。

此外，對於媒體關注，漢光演習是否會加強淡水河部分？顧立雄說，這部分本來就是兵推演練的項目之一，本來就在國軍的驗證項目中。

媒體另詢問，從金門快艇案到此次快艇闖淡水河案，有沒有可能是中方想透過「灰色地帶」手法測試我方底限？顧立雄說，沒有辦法排除這樣的可能性，灰色襲擾本來就一直是持續存在的，這部分當然要做相關釐清，永遠要維持這樣的警覺，也不排除這樣的可能性，來做相對的因應措施。

媒體詢問顧立雄認為國軍或海巡在此案是否有任何疏失？顧立雄回應，「我想我們會來加強，就這樣單艇式的突然的進來，我們來做相關的研議，我們會吸取這次的經驗，來做相關的精進作為」。