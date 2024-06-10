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骰輸還要吃！香腸伯嗆「人家老大你算啥」　衰成林來福刀下第一人

林來福殺的第一個人，是在賭場門口賣香腸的老闆。圖為示意圖，非案件當事人。

圖、文／鏡週刊

綽號「鬼見愁」的槍擊要犯林來福出生嘉義市，原名李來福，後來因父母離異，母親三度改嫁，從養父姓林，改名林來福，由於家裡經濟狀況不佳，他國中畢業後就放棄升學，開始混跡江湖。一開始他常當跑腿小弟，幫大哥買菸、買檳榔，被取了「來來」「林來來」的綽號，後來他結識「黑仔」詹火樹等不良份子，不僅常搶劫居民的錢財，還成為賭場的圍事小弟。

1986年6月，林來福在彰化員林持刀打傷1名被害人、搶走支票，被彰化地檢署以搶奪、傷害罪嫌發布通緝，有了生平第1條前科。

綽號「鬼見愁」的林來福至少殺了25人，創下歷史紀錄。（翻攝東森新聞）

▲綽號「鬼見愁」的林來福至少殺了25人，創下歷史紀錄。（圖／翻攝東森新聞）

同年11月，他在嘉義某賭場門口跟香腸攤的老闆發生口角，原來林想學大哥，賭輸骰子還可以吃香腸，結果被老闆譏諷，林回嗆：「你在我們場子門口賣香腸，我沒對你怎樣就很好了，只不過拿幾條香腸，你有什麼不爽的！」老闆聽完回了1句：「人家是老大，你是什麼東西！」林被激怒，當場拿刀殺死老闆，犯下人生第1起殺人案。

事後，詹火樹安排林來福躲到彰化田中的姊姊家，並在詹家的賭場當保鏢，林從此脫離嘉義角頭，在彰化吸收黨羽、自立門戶，成立自己的犯罪集團。當時林沒錢，只能拿刀行搶，路人、商家都是受害者，若不從就持刀砍殺，因為林深知想要闖蕩江湖、快速累積財富，一定要夠凶夠狠，才能打響名號。

因殺人不眨眼，林來福（右）被列為十大槍擊要犯第一名。（翻攝東森新聞）

▲因殺人不眨眼，林來福（右）被列為十大槍擊要犯第一名。（圖／翻攝東森新聞）

為了搶奪地盤賺錢，林來福集團開始流竄北中南各地，並且伺機在特種行業插乾股撈錢，也因此與各地角頭發生衝突。

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