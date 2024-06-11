陸男開快艇直闖淡水河渡船頭！　 海委會主委管碧玲認：守望哨失職

▲管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

陸籍阮姓男子9日駕駛9公尺長小艇闖進淡水河漁人碼頭，不只引發軍事意圖臆測，也讓外界質疑，為何海巡署沒有在海上就把人攔截？海委會主委管碧玲今（11日）坦言，該船在6海哩時就有被偵測到，但是雷操手誤以為是一般返港漁船，一直到八里守望哨才辨識出來不是我國漁船，但哨兵沒有迅速通報去抓人，以致於中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。

阮男自稱，因為在手機微信通訊軟體發表反中國政府言論，遭到網友舉報，擔心會受到迫害，所以在8日駕駛快艇「鴻津號」，從福建省寧德市港出發，航行260公里來到台灣，並在淡水渡船碼頭上岸，希望「投奔自由」。

管碧玲表示，「投奔自由」的說詞經常碰到，她會從各方面偵查。對於外界質疑海巡沒有即時掌握，管碧玲說，海巡署有一路監控，這艘船在9日海巡雷達有發現，是在6海哩的時候發現的，因此可以知道，在雷達偵查方面是沒有失靈的。

「是人出了問題！」管碧玲直言，當天10點交班，雷操手他們看到這艘船，但是誤判為是一般返港漁船，因為一般偷渡是衝岸，不是往港走，所以當時返港監控，認為是一般漁船。在6海哩守望哨通報有該艘船，但是無法辨識是否為我國漁船，一直到到八里守望哨，因為看到船名特殊，才辨識出來不是我國漁船，但是當下哨兵並未馬上去抓，中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。

管碧玲提到，該案了解系統沒有失靈，是人有問題，他沒負起責任，該名人員也有提自請處分，她除了答應外，也下令一定要處分。

管碧玲強調，面對這樣的狀況也有中長期計畫面對狀況，去年到今年有18起類似案件，一半以上有抓到，但也有一半案例，要透過人民報案才能破案，該案是屬於失手案例，且這次會誤判是因為雷達只有光點沒有影像，如果有影像也可以減少誤判的機會，因此未來要增加更多科技服勤。對於同仁失職，管碧玲說，今天將舉行人評會議處。

