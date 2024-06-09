國5北上龜速「午夜紓解」　收假日國道11路段易塞　

▲天候不佳，國5北上往坪林車潮出現壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況網頁）

記者李姿慧／台北報導

今(9日)為端午連假第2日，下午出現北返車潮，國5北上頭城到坪林晚間仍舊壅塞，時速僅30多公里，預估午夜紓解。明天(10日)也將出現一波收假車潮，國道明將有11處易塞地雷路段，高公局呼籲北返趁上午出發。

今下午國道出現北返車流，壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向竹北至湖口；國5北向頭城至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。高公局表示，截至17時，國道交通量為71.4百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里，仍在預期範圍。

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國道下午也出現多起車禍，14時05分國3北向244.5公里處2輛小客車追撞事故，回堵4公里；14時43分國1北向343.9公里處發生4輛小客車追撞事故，車流回堵4公里；16時45分國1南向9.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。

明天為端午節連續假期收假日，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

明天國道相關疏導措施，包括12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。