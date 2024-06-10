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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台南國會改革主座談是國民黨」　王鴻薇酸郭國文成藍附隨組織

▲▼ 召開「國會改革、恢復特偵組 不能拖!」記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革大戰從立法院擴展到全台，藍、綠陣營15日都要在台南市舉行說明會，雙方火藥味十足。民進黨立委郭國文昨表示，國民黨與民意對抗，審查法案不實質討論，等違憲法案三讀通過才想用政治手段遏止「青鳥行動」。國民黨立委王鴻薇今 （10日）回嗆，主座談是國民黨辦的，郭國文要辦子座談，難道郭國文變國民黨的附隨組織嗎？

為延續「青鳥行動」能量，民進黨「青鳥全台飛」宣講行動14日首發場選定花蓮，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁，民進黨加碼宣布，15日將到舉辦台南場下鄉開講；然而，國民黨也計畫本月15日從賴清德本命區台南出發，全面反制青鳥行動。郭國文說，國民黨無視民意，在審查法案時，不進行實質討論，違憲法案三讀通過後，才試圖用政治手段遏制「青鳥行動」。

王鴻薇今日指出，國民黨要辦22場宣講是由黨中央負責規劃，由52名立委負責上場宣講，選在台南當然因為是賴清德的本命區，賴清德由府院黨挑起這場戰爭，讓台南民眾知道國民黨查特權、查黑金、查弊案的目標。

王鴻薇批，郭國文說要辦子座談也好奇怪，如果主座談是國民黨辦的，郭國文要辦子座談，難道郭國文變國民黨的附隨組織嗎？王鴻薇也奉勸郭國文，應趕快向周萬來道歉，因為郭國文搶奪老人的物品是已經觸法，辦座談之前趕快向周萬來道歉才是上策。

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