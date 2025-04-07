賴清德8分片信心喊話　12小時湧8千留言「兩極反應曝」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普拋出對等關稅政策，對台灣祭出32％重稅，掀起國內外譁然。總統賴清德於6日傍晚透過影片向國人發表長達8分鐘的談話，拋出5大策略。對於這段話，民眾反應兩極，有人直嘆「說了一堆等於沒說」；也有人肯定「很清楚說明了應對的策略及方針」，一定能化危機為轉機。

賴清德釋出向國人發表的8分鐘談話影片，拋出五大應變策略。他點出談判關稅比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起，提出擴大對美採購以降低貿易逆差，以及擴大對美採購方案；此外，還有排除非關稅貿易障礙，與美方高度關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉等措施。

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影片發出12小時左右，底下留言多達8700多則，有不少民眾給肯定，「支持賴清德總統面對關稅挑戰展現務實領導，提出五大策略穩定經濟、守護產業。從協商美方、扶持企業到推動轉型升級，展現政府面對變局的決心與行動力！」「很清楚說明了應對的策略及方針，此時台灣應更加團結，相信總統及行政團隊一定可以化危機為轉機，台灣加油！」

但也有部分人認為，說這麼多好像沒有重點，「聽君一席話，如聽一席話」、「先想想解決方案做點事吧～不要再講話，去做事。我們都在等你的作為，而非言論」、「說了那麼多還是沒有重點，具體的解決辦法呢？」