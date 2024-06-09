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端午節粽子別整串送！行房縱慾恐遭「邪毒傷身」　命理師揭6禁忌

▲端午節要送散裝的粽子。（圖／記者李毓康攝）

▲端午節要送散裝的粽子。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

一年一度的端午節將在明（10日）正式到來，許多民眾會在這天會進行一系列的傳統活動，如在家門口插上菖蒲與艾草、身上配掛香包、喝雄黃酒與划龍舟等，不過，端午節也有些「地雷」必須注意。命理專家楊登嵙分享端午節「6大禁忌」，包括忌送成串粽子、忌行房等，小心被邪毒傷身，影響未來身體健康。

以下為楊登嵙分享五月初五端午節禁忌：

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一、忌去陰氣重的地方。

農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，所以好兄弟及陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場等，因為他們都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

二、忌到經常出事的河邊。

水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，到那裏容易被「抓交替」。

三、忌游泳戲水。

當天陽氣最旺，水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的水域，到無救生員的溪、河或海游泳、戲水，容易被「抓交替」。

▲雖然端午節這天會划龍舟，但最好還是避免到戶外戲水。（圖／資料照）

▲雖然端午節這天會划龍舟，但最好還是避免到戶外戲水。（示意圖／資料照）

四、忌香包丟失。

端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。「端午節」當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

五、忌送成串粽子。

因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，這是不吉利的，所以，送人肉粽要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷即可。

六、忌行房。

當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

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禁忌端午節楊登嵙命理傳統活動

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