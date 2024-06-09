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中國抨擊莫迪友台發文　掀起印度政學界挺台聲浪

▲▼印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

文／中央社新德里9日專電

印度總理莫迪日前回覆總統賴清德的祝賀推文，稱期待與台灣建立更緊密聯繫，北京為此向印度提出交涉，在印度政界、媒體、智庫與學界引發新一波挺台聲浪。

印度國會下議院選舉結果5日揭曉，現任總理莫迪（Narendra Modi）勝選並將第3度出任總理，賴總統在社群平台X發文致賀，莫迪隨後回應賴總統貼文，並說期待與台灣建立更緊密聯繫。

中國外交部發言人毛寧6日在例行記者會答覆媒體提問表示：「印度對一中原則有嚴肅政治承諾，理應抵制台灣的政治圖謀，中國已為此向印度提出交涉。」

北京的反應在印度政界、媒體、智庫與學界引發新一波挺台聲浪。

印度國會上議院議員庫瑪（Sujeet Kumar）昨晚在X發文稱，中國與其覬覦主權地區領土，不如更應該尊重國際規範，台灣有自己的身分認同，北京應放棄霸凌策略，以外交手腕取代支配。

庫瑪並感謝賴總統的祝賀訊息，「我完全支持我們兩個充滿活力的民主政體之間能加強連繫」。

印度智庫政策研究中心（CPR）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）6日在X說，莫迪的貼文引起中國抗議，在中國加強對台恫嚇壓力的情況下，台灣的「自治地位及防衛」也攸關印度的利益，「印度與台灣之間的緊密關係應該超越經濟領域」。

印度知名科學家、尼赫魯大學（JNU）教授朗加納坦（Anand Ranganathan）則於7日推文說，中國侵佔克什米爾（Kashmir）3萬8000平方公里的土地，並在克什米爾問題上支持巴基斯坦。

朗加納坦向印度政府喊話：「即使如此，印度仍拒與台灣建立外交關係，印度不承認台灣是一個國家，糾正（這項錯誤）的時候到了。」

印度新聞信託社（PTI）、英語電視台「寰宇一家」（WION）、印度斯坦時報（Hindustan Times）、印度快報（Indian Express）等多家媒體，過去數日也都報導中國因莫迪與賴總統隔空互動而被激怒的新聞；印度亞洲國際新聞社（ANI）則報導中華民國外交部斥北京反應「毫無道理」，獲多家印度媒體引用。

印度外交部尚未對中國外交部提出交涉一事發表回應。

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