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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

估國會職權釋憲10月以前解決　沈伯洋自曝「因黃國昌感到難過」

▲民進黨立委沈伯洋質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院主張國會職權法案窒礙難行，待總統賴清德核可後將移請立法院覆議，同時，民進黨立法院黨團也預告會提出釋憲。民進黨立委沈伯洋近日接受網路頻道「斐姨所思」專訪時說，除了針對立法程序瑕疵外，也會針對個別條文，說明法案內容邏輯矛盾、窒礙難行之處提出釋憲，評估釋憲進度應該會蠻快的，「應該會想在10月以前解決」。

沈伯洋在訪談過程中，回顧法案審議歷程，他透露，立法院司法及法制委員會4月15日排審《立法院職權行使法》修法時，他準備了一疊資料，計畫分享美國、英國、西班牙等國家怎麼做，結果在會議詢問階段，召委吳宗憲裁示要「表決沈伯洋能不能上去發言」，後來對方一直不讓自己發言，只是把條文唸過去，因此民進黨團不斷提出散會動議。

沈伯洋坦言，那天最難過的是，他很傷心地回到家裡，看民眾黨團總召黃國昌的直播，結果看到黃國昌把民進黨團提出44次散會動議剪成快轉的影片，然後嘲笑民進黨立委，然後說，「你看，都完全都不想討論所以提散會」。沈有感而發地說，「我那時候其實已經不是生氣了，那時候難過耶」。

針對主持人范琪斐關注，沈伯洋如何預測釋憲結果？沈伯洋直言，「我覺得是有機會，但是也很難講，因為我們影響不了大法官的意向」，例如先前他以為大法官會宣告「公然侮辱罪」違憲，結果完全猜錯（編按：憲法法庭今年4月做出113年憲判字第3號判決，公然侮辱罪合憲），但可以預見的是，10月本來就要換一批大法官，如果現在這個時候釋憲，他們應該會想在10月以前先解決。

沈伯洋也說，釋憲除了針對內容亂七八糟，壓到監察院的權利，另外一種是針對重大程序瑕疵，因為整部法律根本沒有按照正常的立法方式被立法。他補充，為了保險，還是會針對個別條文論斷，說明哪一條漏了什麼、有哪些窒礙難行或邏輯矛盾之處。

范琪斐追問，若釋憲結果不符預期是否也會尊重？沈伯洋明確回應，「我覺得一旦大法官這樣講，我們也只能予以尊重，這沒有辦法」，只能盡量用法律解釋學的方式，儘量看能不能把這部千瘡百孔的法律限縮，或者趕快提對案修補漏洞。

針對條文內容，沈伯洋在訪談過程說明，這部法律已經侵害到監察院的權力，監察院要做完調查才知道是否彈劾，因此監察院的核心權力叫「調查」，而這次立院職權修法的重點也是「調查」，如果把這權力擴張，壓到監察院，就已經影響到五權的分界，「我認為它100%是一個擴權跟濫權，它已經壓到監察院的權力，但可能黃國昌不這樣認為」。

另對修憲廢除監察院議題，沈伯洋說，「民進黨一直都想要修憲」，每一屆國會都提出修憲，但門檻實在太高，曾任副院長的立法院立委蔡其昌曾說明過去推動國會改革的過程，當時他們開過會，提出3個主張，包括：不用修法的直播、開放公民記者一定要先做，不涉憲政權力的就修法，以及涉及修憲的「調查權」要與大選一起進行公民複決。

沈伯洋認為，倘若《立法院職權行使法》修法範圍劃在釋字第585號之內，那他覺得太棒了，就盡量修，如同民進黨團版國會改革法案，但如果劃在釋字第585號之外，那就是濫權，今天通過的國會職權修法最大的問題是明確性不足、範圍不明確，導致發動的要件非常寬鬆。

沈伯洋舉例，民進黨團版針對調查權提出「限縮路線」，但如今立法院三讀版本，對於質詢、調閱文件、叫人來問話的發動要件均規定非常寬鬆，例如只要召委排一個專案報告，在委員會內出席人數超過3分之1、投票多數就可以發動調查了，基本上完全等於沒有門檻。他也認為，國會改革應該納入利益迴避、立法委員保密義務、立法委員不能有言論免責權等自律規範，接下來才是討論調查權。

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