罷免風聲藍委剉咧等　趙少康喊修選罷法：停止輸不起的報復性罷免

▲中廣前董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

藍白版本國會職權修法三讀通過，綠營痛批程序黑箱、國會擴權，近日更傳出，不滿的民眾將發動罷免。對此，中廣前董事長趙少康於7日表示，為了政治安定性，不應該動輒發動罷免，尤其是「輸不起的報復性罷免」。他強調，選罷法應立即修正，當選票數高但需罷免票數少的奇怪現象。



趙少康於臉書表示，中華民國「公職人員選舉罷免法」公職人員包含甚廣，從中央立法委員到地方議會議員、代表會代表、直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、區長、村里長。對於單一只選一人選區，當選票數高但需罷免票數少，對於複數多選選區，當選票數少但需罷免票數多，都是奇怪的現象。

趙少康指出，按照現行選罷法規定，罷免分為三階段。第一，提議人的人數應為原選舉區選舉人總數「百分之一以上」。第二，連署人人數應為原選舉區選舉人總數「百分之十以上」。第三，投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數「四分之一以上」，即為通過。

趙少康舉例，以實際數字解釋，假定某選區全體選民100萬人，投票率70%投出70萬票，當選需要35萬1票或更多，落選者拿到35萬差1票或更少。但罷免時只要有25萬1票投罷免，且多於反對罷免者，原當選人就會被罷免，當選需要35萬1票，罷免只要25萬1票，差10萬票，合理嗎？而對「複數選區」的議員來說，剛好相反，也許6-8%選票就可當選，但罷免卻要25%以上，票數也差太多。

趙少康認為，中華民國公職人員現在都是四年一選，沒有萬年公職，定期改選就是定期淘汰，為了政治的安定性，除非公職人員極端不適任，不應該動輒發動罷免，尤其是「輸不起的報復性罷免」，更不值取。

最後，趙少康強調，選罷法應該立即修正，罷免票數需要多過當選票數，10萬票當選，就不能夠用9萬票甚至更少罷免，必須用10萬票以上才能罷免。

▼趙少康喊話修正選罷法。（圖／翻攝臉書／趙少康）