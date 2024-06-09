黃仁勳離台身影曝！愛妻滿臉笑容緊跟　1舉動網狂讚：很有教養

▲Melita Chung指出，黃仁勳出席活動時，愛妻Lori都會滿面笑容地跟在身後。（圖／攝影中心）

記者葉睿涵／編譯

輝達創辦人暨執行長黃仁勳回台掀起旋風，而他在行程中不時流露出的「寵妻表現」也讓不少人羨慕不已。不過，經營粉專「Melita’s 旅行箱軌跡」的網紅Melita Chung，最近就在Threads列數黃仁勳太太的細心行徑，大讚「他太太也有很好的品格」。

網紅Melita Chung分享，黃仁勳早前出現在商務中心外時，現場擠滿了媒體與民眾，紛紛想要一睹黃仁勳的風采。從現場畫面可見，當黃仁勳被媒體包圍時，愛妻Lori只是安靜地站在一旁，笑臉盈盈地看著丈夫與媒體互動。

Melita Chung指出，在過去2周，Lori就是這樣一直默默地陪伴在黃仁勳身邊，每當黃仁勳被包圍或接受採訪時，她總是默默地在一旁等候、跟著黃仁勳笑，甚至還會在粉絲向黃仁勳索取簽名時，主動幫忙遞上簽名筆，尤其在8日黃仁勳下車後，她還從包包裡拿出紅包，提醒黃仁勳交給司機。

Melita Chung表示，從種種細節可見，Lori非常善解人意，大讚她「整個很懂」、「也有很好的品格」，而相關貼文在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友留言，「黃太太真的是通情達理的賢內助」、「從大學時代相處相知的伴侶，是真愛又能互相包容」、「好太太永遠笑口常開默默在身邊守護著」、「有教養的一家人」、「Lori真的好可愛」。

事實上，黃仁勳10多年前接受中國節目《波士堂》訪問時，就承認愛妻Lori是自己的初戀，他在大學初識Lori時就對妻子一見鍾情，「可是那個時候我不敢跟她講我17歲」，隨後2人被派到同一個實驗小組，每個周末都一起做功課，才讓感情加溫，並在6個月後開始約會、吃晚餐、看電影。

他在超微（AMD）開始第一份工作時，在公司辦的聖誕晚會上向Lori求婚成功，不料當天開著新買的車載已是未婚妻的Lori回俄勒岡州時，卻發生嚴重車禍，「我們那天差點死了」。黃仁勳回憶當時Lori說他全身是血，但他在意的卻是車子，「那是我人生中第一台車」。幸虧Lori只是手指輕微擦傷，他當晚到醫院就醫，車子就沒幸運了，隔天離開醫院時，愛車已成廢鐵。