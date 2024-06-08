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颱風季前全力防災！台電高雄6個月狂修樹　面積逾15座世運主場館

▲▼台電修樹、巡檢配電場所防颱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台電高雄、鳳山區處今年上半年著手防颱，修剪樹木面積逾15座世運場館大。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

夏天來了，也代表颱風季即將來臨。台電高雄區處、鳳山區處於今年初開始進行防颱準備，並針對轄區內樹木進行修剪，盡可能降低強風一刮就造成樹木掃到架空線路釀成停電事故的機率。台電統計，年初至今，高雄總計修剪近30萬平方公尺，面積逾15座世運主場館。

台電表示，山區常見的竹子長得又高又長，有時風一吹，枝葉觸碰到架空線路，時間久了，線路外皮易磨損破皮，最終引起短路造成停電事故；黑板樹是高雄市區常見的行道樹，也因枝葉生長速度快、可生長至高達20公尺，每每風吹，枝葉就容易折斷造成停電事故而成為修樹重點。

台電指出，九如路、建國路上的菩提樹，以及中正二路上的椰子樹也都曾因造成停電事故， 成為台電防颱作戰的重點。

▲▼台電修樹、巡檢配電場所防颱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台電修樹、巡檢配電場所防颱。（圖／記者許宥孺翻攝）

台電統計，自年初至今，高雄地區總計修剪近30萬平方公尺，修樹面積等同逾15座世運主場館，並於今年2月開始，巡視檢點配電場所共631處，檢視排水及防水設施，也在上個月完成天然災害的演練，除了事前防範，也確保事故一旦發生，能在最短時間完成復電。

台電高雄區處線路課長劉鴻男補充，台電為兼顧樹木生長與線路穩定供電，會不定期邀請護樹團體教導如何修樹。另外修樹時，通常要注意枝葉掉落的方向，不僅是避免被砸到，也必須避免造成停電事故，更要小心蜜蜂、紅螞蟻螫傷，是 一份兼具辛苦及挑戰的工作。除了樹竹修剪以外，對於樹竹過於密集且較靠近電線的地區，台電也會強化線路絕緣保護。

▲▼台電修樹、巡檢配電場所防颱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼台電人員檢視天線安全。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼台電修樹、巡檢配電場所防颱。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉鴻男表示，高雄及鳳山區處另安排巡視用戶天線、招牌及鷹架近9000處，而為避免颱風來臨，河水暴漲沖刷造成電桿地基流失、倒塌而引起停電，同仁則加緊巡視進行強化。不僅如此，台電也針對沿海地區進行絕緣礙子設備清洗，以林園汕尾沿海地區為例，就投入高壓線路絕緣礙子設備清洗共267桿，並預計於6月底擴大清洗範圍，預計清洗348桿。

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