　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海7人吃燒烤嘔吐　怪食物有問題「結果是一氧化碳中毒」

▲▼烤肉,燒肉。（圖／CFP）

▲7人吃燒烤身體不適，就醫發現是一氧化碳中毒。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海復旦大學附屬金山醫院7日凌晨來了7名患者，他們在吃炭火燒烤時出現出現頭暈、噁心的情況，甚至有人還嘔吐、抽搐。起初，患者們以為自己是吃了有問題的食物，但醫院檢查後發現，他們是因為在不通風的包廂吃燒烤，導致一氧化碳中毒。

根據陸媒報導，7人當天凌晨來到復旦大學附屬金山醫院急診室就醫，表示出現了頭暈、噁心、抽搐，甚至摔倒的情況。

他們還告訴醫生，當時是在一個包廂裡面吃炭火燒烤，吃了一個多小時，大家都開始身體不適，猜測是食物有問題。

醫生進一步詢問，發現患者吃炭火燒烤的包廂沒有窗戶，也沒有通風設備，很可能是密閉環境下的一氧化碳中毒，因此立刻安排了高壓氧艙治療。

最終，所有患者的檢查報告也確認，都是一氧化碳中毒。經過高壓氧艙等一系列治療之後，7名患者目前已經陸續出院。

醫生提到，一氧化碳中毒的臨床表現主要是缺氧，輕者會頭痛、無力、眩暈，活動後呼吸困難，症狀一旦加重，患者也會出現口唇呈櫻桃紅色，出現噁心、嘔吐、意識模糊、虛脫或昏迷等症狀。而重者則呈深昏迷，伴有高熱、四肢肌張力增強和陣發性或強直性痙攣，患者多有腦水腫、肺水腫、心肌損害、心律失常和呼吸抑制，可造成死亡。

醫生指出，這次緊急搶救的7名患者算是不幸中的大幸，能很快地從包廂內走出來，假如時間持續再長一點，可能就會昏迷在包廂內，後果不堪設想，因此，保持室內空氣流通，是預防一氧化碳中毒最直接的手段。

ET快訊
被問「可米小子復出？」　王傳一哽咽：不可能了
快訊／新竹市工業社全面燃燒！　恐怖黑煙衝天
胡瓜現身被問合約糾紛　關心寬姊妙答五個字
不是瑜伽、超慢跑！網大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤
台上突出現驚喜　邊佑錫泛淚哭了
要學生穿襪子游泳！台東高中「認真的」曝原因
24歲日男遭辱！母撂人扒光情侶「全裸土下座」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海7人吃燒烤嘔吐　怪食物有問題「結果是一氧化碳中毒」

日本福島核處理水　中國主張嚴格長期國際監督

陸女試用期狂被約「潛規則」　拒絕後遭主管「踢出工作群組」

港男「全身瘀傷」被丟包醫院對面　急救後不治身亡

聯大通過陸提案　決議6月10日為「文明對話國際日」

陸吉利汽車董座：簡單粗暴的價格戰　結果就是偷工減料、造假售假

碧桂園清盤呈請聆訊延至7月底　楊惠妍：家族與公司共命運

陸最大靈芝種植地在山東！　冠縣「仙草」經濟對焦年輕市場

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

上海7人吃燒烤嘔吐　怪食物有問題「結果是一氧化碳中毒」

日本福島核處理水　中國主張嚴格長期國際監督

陸女試用期狂被約「潛規則」　拒絕後遭主管「踢出工作群組」

港男「全身瘀傷」被丟包醫院對面　急救後不治身亡

聯大通過陸提案　決議6月10日為「文明對話國際日」

陸吉利汽車董座：簡單粗暴的價格戰　結果就是偷工減料、造假售假

碧桂園清盤呈請聆訊延至7月底　楊惠妍：家族與公司共命運

陸最大靈芝種植地在山東！　冠縣「仙草」經濟對焦年輕市場

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

「魚油」比例越高越好？專家曝「挑選關鍵」：不能只看%數

邵雨薇泡湯喝奶穿超辣！　解放細肩帶粉絲暈喊：太可愛

稻田出現「胖胖果子狸」偷偷摸摸經過　青農見狀笑翻：好像忍者！

3金曲樂團登香港開唱！　宇宙人當導遊展開「美食巡禮」

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興　原因傻眼了

Energy合體掀回憶殺！王傳一被問「可米小子復出」　哽咽：不可能了

Angelababy因Lisa瘋馬秀消失9個月！　「官方有動作」默默解除封殺

冤案平反蘇建和「53歲首次參加畢業典禮」　完成東吳人權碩士學程

上市櫃建商「負債比過高」惹議　分析師提一原因：不要怕

別錯過！東京「最美玫瑰園」2024最新花況　交通資訊＆票價全收錄

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

爸姓「傅」幫兒取名太霸氣！老師一叫「全班大笑」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

才說香港玩完　羅奇再嘆：一切都結束了

妹子闖非洲工作2年賺224萬　揭辛酸血淚

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量增77%

陸最大靈芝種植地在山東　冠縣「仙草」經濟夯

吉利汽車董座：價格戰結果就是偷工減料

荷蘭光刻機巨頭：美遏華可能產生反效果

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

「OK嗎？」女子拒絕「潛規則」遭主管威脅

陸女遭暗示潛規則　拒絕後被踢出工作群

李大維今卸任：交棒給年輕優秀人才

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

更多熱門

相關新聞

營業5個月被檢舉40次！屏東燒烤餐廳挨罰88萬

營業5個月被檢舉40次！屏東燒烤餐廳挨罰88萬

屏東市區今年開幕之燒烤餐廳，每到用餐時間門口經常大排長龍，尤其假日更甚，附近居民苦惱不堪，除了中午及晚上用餐時間須緊閉門窗外，所曬衣服也沾滿油煙味，頻頻向環保局陳情。環保局這次下重手，罰了88萬。

28歲男洗澡一半眼睛上吊！倒臥浴室嚇壞家人

28歲男洗澡一半眼睛上吊！倒臥浴室嚇壞家人

台北捷運沿線超狂燒烤

台北捷運沿線超狂燒烤

串燒小攤起家「創意烤吧」也是居酒屋

串燒小攤起家「創意烤吧」也是居酒屋

溜冰場一氧化碳外洩！　澳洲16童中毒緊急送醫

溜冰場一氧化碳外洩！　澳洲16童中毒緊急送醫

關鍵字：

燒烤炭烤一氧化碳

讀者迴響

熱門新聞

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

六福村空中腳踏車故障　女孩爬長梯獲救

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面