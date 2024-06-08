上海7人吃燒烤嘔吐　怪食物有問題「結果是一氧化碳中毒」

▲7人吃燒烤身體不適，就醫發現是一氧化碳中毒。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海復旦大學附屬金山醫院7日凌晨來了7名患者，他們在吃炭火燒烤時出現出現頭暈、噁心的情況，甚至有人還嘔吐、抽搐。起初，患者們以為自己是吃了有問題的食物，但醫院檢查後發現，他們是因為在不通風的包廂吃燒烤，導致一氧化碳中毒。

根據陸媒報導，7人當天凌晨來到復旦大學附屬金山醫院急診室就醫，表示出現了頭暈、噁心、抽搐，甚至摔倒的情況。

他們還告訴醫生，當時是在一個包廂裡面吃炭火燒烤，吃了一個多小時，大家都開始身體不適，猜測是食物有問題。

醫生進一步詢問，發現患者吃炭火燒烤的包廂沒有窗戶，也沒有通風設備，很可能是密閉環境下的一氧化碳中毒，因此立刻安排了高壓氧艙治療。

最終，所有患者的檢查報告也確認，都是一氧化碳中毒。經過高壓氧艙等一系列治療之後，7名患者目前已經陸續出院。

醫生提到，一氧化碳中毒的臨床表現主要是缺氧，輕者會頭痛、無力、眩暈，活動後呼吸困難，症狀一旦加重，患者也會出現口唇呈櫻桃紅色，出現噁心、嘔吐、意識模糊、虛脫或昏迷等症狀。而重者則呈深昏迷，伴有高熱、四肢肌張力增強和陣發性或強直性痙攣，患者多有腦水腫、肺水腫、心肌損害、心律失常和呼吸抑制，可造成死亡。

醫生指出，這次緊急搶救的7名患者算是不幸中的大幸，能很快地從包廂內走出來，假如時間持續再長一點，可能就會昏迷在包廂內，後果不堪設想，因此，保持室內空氣流通，是預防一氧化碳中毒最直接的手段。