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拜登兒韓特出庭受審　第一夫人吉兒與孫女現身！祖孫3代法院聚首

▲▼美國總統拜登的兒子韓特．拜登（Hunter Biden）6日出庭，與妻子梅麗莎·科恩·拜登（Melissa Cohen Biden）一同抵達法院。（圖／路透）

▲美國總統拜登之子韓特．拜登（Hunter Biden）6日出庭，與妻子梅麗莎·科恩·拜登（Melissa Cohen Biden）一同抵達法院。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登的兒子韓特因涉嫌不當陳述購槍，在家鄉威明頓（Wilmington）出庭，法庭7日傳召韓特的女兒娜歐蜜。連日來韓特的前妻、前女友們陸續出庭作供，第一夫人也到場旁聽，拜登家族3代都捲入難堪的官司風波。

韓特．拜登（Hunter Biden）的刑事審訊自3日起開庭已一週，美國媒體連日海量報導案件進度，檢察官與被告律師傳召多名證人，希望釐清韓特購槍期間是否受毒品影響的重要犯罪癥結。

▲▼美國總統拜登的兒子韓特．拜登（Hunter Biden）6日出庭，拜登的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）與妻子吉兒（Jill Biden）也現身法院。（圖／路透）

▲第一夫人吉兒（Jill Biden）也現身法院。（圖／路透）

韓特當時身邊的伴侶包括前妻布勒（Kathleen Buhle）、已故兄長波伊（Beau Biden）遺孀，兩人在波伊癌症過世後發展關係的海莉．拜登（Hallie Biden）等陸續出庭。拜登家族重要成員第一夫人吉兒（Jill Biden）與總統的哥哥詹姆士（James Biden）也現身庭上旁聽。

法官在7日傳召韓特的女兒娜歐蜜．拜登（Naomi Biden）出庭作證。今年30歲的娜歐蜜在華盛頓擔任律師，6年前，韓特曾前往紐約會見當時就讀法學院的女兒，娜歐蜜庭上雖極力為父親對抗毒癮酒癮的努力辯護，但控方提出的簡訊證據與事實明顯有出入。

▲▼美國總統拜登的兒子韓特．拜登（Hunter Biden）6日出庭，拜登的孫女、韓特女兒娜歐蜜（Naomi Biden，左一）現身法院。（圖／路透）

▲拜登的孫女、韓特女兒娜歐蜜（Naomi Biden，左一）現身法院。（圖／路透）

紐約時報（New York Times）報導，控辯雙方為此激烈交鋒，手機簡訊證據顯示，娜歐蜜當時曾在幾個小時裡不斷發簡訊，但韓特不予理會。韓特之後回訊並提出怪異要求，希望娜歐蜜的男友在凌晨2時前往曼哈頓中城（Manhattan Midtown），將一串鑰匙丟在一輛借來的卡車裡。

娜歐蜜也曾在2018年10月18日發出簡訊「抱歉老爸，我受不了了，我無話可說。」根據檢方的證據，韓特當時在購買毒品，和女友開派對。娜歐蜜也曾發訊「我只是想你，想和你聚聚。」娜歐蜜作證時，庭上的韓特看來強忍著淚水。

韓特在2018年人生低潮期間沉溺毒癮，當時在家鄉德拉瓦州（Delaware）購買槍枝涉嫌非法陳述購槍資格，如今被控對持有聯邦銷售許可的槍枝店員說謊、向聯邦機構提出槍枝申請時做不實陳述，以及持有非法取得的槍枝等3項罪名，最高可判25年監禁與75萬美元的罰鍰，不過持槍未有犯行者少見被判重刑。

本週審訊結束後，法官諾瑞卡（Maryellen Noreika）宣布下週一繼續開庭審訊，預料韓特將面臨更直接的質問，檢察官可能公開更多不堪的證據。

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