台中熟女是藥頭！財神廟賣毒　被逮還怨「拜拜買彩券都不中」

▲張女經常前往台中廣天宮財神廟拜神求財，甚至在廟內交易毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵辦毒品案查獲藥頭，循線查出其供貨來源是38歲張姓女子，深入調查發現張女居無定所以車為家，迷信的她經常前往台中廣天宮財神廟拜神求財，甚至與藥腳相約在廟內交易毒品，經警方掌握事證，於1家電子遊藝場的停車場將她逮捕，全案警方依法送辦，台中地檢署上週並依毒品罪嫌將張女起訴。

台中市刑大表示偵六隊表示，去年（2023年）11月間查獲1名50歲洪姓男子涉賣毒品，向上溯源鎖定毒品來源為張姓女子，經調查發現張女無固定工作，靠著販售毒品維生，為躲避警方查緝，張女以電子遊藝場與車輛為家，並將全身家當都放在車內。

▲張女以車為家，將所有家當放在車內。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方還發現，張女篤信神明，平時會前往廣天宮財神廟拜拜，祈求好運氣，拜完後還會購買樂透、刮刮樂等彩券，想賺更多的錢，甚至跟藥腳約在廟裡進行毒品交易。

檢警掌握張女犯罪事證，前往台中市北屯區一家電子遊藝場抓人，張女一度想趁機從後門溜走，但被在停車場埋伏的員警當場逮獲，她起初矢口否認販毒，但警方在其車內的一個箱子發現毒品（安非他命5包，毛重10.35克），且有6名藥腳指證歷歷，張女只好就範。

誇張的是，張女還向警方抱怨，她拜拜完買的彩券都「槓龜」，很少中獎。

▲▼檢警在張女車內的一個紙箱發現毒品，讓張女（下圖粉紅外衣者）百辭莫辯。（圖／記者白珈陽翻攝）

案經警方依法移送台中地檢署偵辦，檢察官上週依違反毒品危害防制條例起訴。警方呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「安居緝毒」精神，掃蕩毒品，淨化社會治安。