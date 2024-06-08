「金色力量」滅黨解散！　童仲彥力推的性專區成未竟之業

▲前台北市議員童仲彥。（資料照／記者楊佩琪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前台北市議員童仲彥所創立的政黨「金色力量」，日前內政部政黨資訊網公告，該黨已於5月21日申請解散。童仲彥因詐領助理費於2022年入獄，該黨後續由前民眾黨黨員王郁揚接任黨主席，並持續主張「合法性專區、大麻合法化」等政見，眼見解散公告，似乎也代表著過去的主張都將成為金色力量的未竟之業。

童仲彥在2019年12月成立金色力量，並主張合法性產業專區等政見，不料，童仲彥後續因為2011年擔任台北市議員時，利用人頭詐領議員助理費5萬餘元，被法院以《貪汙治罪條例》判以3年10個月定讞，並於2022年3月入監服刑。

事發之後，金色力量召開黨員大會，選出時任民眾黨員王郁揚接任黨主席，王郁揚也進一步退出民眾黨，並強調，將恪遵金色力量黨章，繼續推動合法性產業專區等政見。

值得一提的是，王郁揚投入2022年台北市議員選舉時，曾提出大麻合法化、電子／加熱菸合法化、爭取外送員權益，以及社子島性專區等政見，最終只拿下816票，得票率為0.03％。

直至今年，根據內政部政黨資訊網日前的公告可見，金色力量已於5月21日申請解散。似乎也代表著過去所主張的政見，都將成為金色力量的未竟之業。