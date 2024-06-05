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社會 社會焦點 保障人權

父薪水賭光「白天都在睡覺」　2子女被放生19年心寒切割

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿昌（化名）被指控長年嗜賭，薪水全都用在賭博上，離婚之後對2名子女不聞不問，完全沒有支付扶養費或提供照顧。2名子女認為父親在過去19年間從未照顧過他們，因而決定提告請求免除對父親的扶養義務，並在日前獲得台南地院法官裁定准許。

▲▼家人剪影。（圖／CFP）

▲阿昌被孩子們控訴從未照顧過家庭。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

2名子女在判決書中主張，父親與母親在19年前離婚，當時他們才10多歲，雙親離婚的原因是父親長年嗜賭，工作收入都沒有用於家庭，全家生活開銷全靠母親工作維持，父親在離婚之後也從未負擔任何扶養費，對家人不聞不問，顯然有無正當理由未盡扶養義務且情節重大的情形存在，因此，他們決定依法聲請免除對父親的扶養義務。

阿昌的前妻也出庭證稱，還沒離婚的時候，前夫晚上工作，把賺來的錢都用在賭博上，白天都在睡覺，沒有拿錢養過家，也不會幫忙照顧小孩，孩子都是她和其他家人在照顧，費用則是由她獨力承擔，離婚之後，前夫也完全沒有支付扶養費或是照顧過孩子們。

台南地院法官認為，阿昌在2名子女成年之前，未盡到扶養義務，有違身為人父應盡的責任，構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，考量到他與孩子們長期感情疏離，若反過來強令孩子們負擔扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許免除2名子女對父親的扶養義務，全案仍可抗告。

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