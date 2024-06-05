「黑白膠帶改造車牌」少繳140元停車費　女駕駛下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛阿鳳（化名）去年7、8月間利用黑白膠帶「改造」車牌，導致停車收費員輸入錯誤的車牌號碼，後來被一名眼尖的收費員發現異狀，報警處理才揭穿此事。台南地院法官認為，阿鳳貪圖停車便利與免繳140元停車費用的小利，竟用膠帶黏貼車牌，最終依詐欺得利罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿鳳用膠帶黏貼車牌，因而吃上官司。（示意圖／VCG，非本案車輛。）

判決書中記載，阿鳳以黑白膠帶黏貼自己名下汽車的車牌，將前後2面車牌「改造」，接著在2023年7、8月間分別於台南市區3個路段停車，導致停車收費員輸入錯誤的車牌號碼，讓她獲得免繳停車費的利益，總計140元。

後來一名收費員眼尖發現車牌有異狀，立即報警處理，才揭穿此案。雖然阿鳳一開始辯稱自己之所以會用膠帶黏貼車牌，是因為遭人跟蹤，但她也坦承「我有貼（車牌）」、「我有開我的車出去，但我出門時沒有檢查我的車牌」。

台南地院法官認為，阿鳳僅為貪圖停車便利與免繳停車費用的小利，不思以合法方式獲取所需，進而做出上述行為，損及監理機關對車籍管理的正確性，考量到她已經坦承犯行，態度尚可，過去沒有前科，最終依詐欺得利罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。