「完成指定任務即可約砲」　他一口氣給4帳戶下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

年輕男子小杰（化名）去年10月間將自己的4個金融帳戶提供給詐團成員使用，對方再以「完成指定任務即可約砲」等方式，詐騙至少7名受害人。小杰被逮之後辯稱，自己也是為了約砲才會將帳戶交出，最終被台南地院法官依無正當理由而交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小杰聲稱為了約砲和拿回被騙的錢，才會誤信詐團的話術交出帳戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小杰透過網路結識真實身分不詳的網友嵐嵐，去年10月間他將自己的4個金融帳戶交給對方使用；接著，嵐嵐所屬的詐團再以「完成指定任務即可約砲」等方式，誘騙至少7人匯款，直到有害受者察覺異狀而報警，整起事件才曝光。

小杰到案之後坦承提供金融帳戶給嵐嵐，但辯稱自己也是為了約砲，加上想要拿回之前遭詐的款項，才會誤信詐團話術，將帳戶資料、提款卡、密碼交出去。

台南地院法官認為，小杰擁有一定的智識程度及社會生活經驗，應當足以判斷輕率提供帳戶給陌生人有違常理，卻還是把自己的金融帳戶資料交出去，淪為詐團實施詐欺取財、洗錢的犯案工具，考量到他終能坦承犯行，犯後態度良好，有悔過之意，最終依無正當理由而交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。