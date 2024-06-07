逃逸移工逃跑踢鐵板！翻牆糗闖「台北看守所」　2人當場被逮

▲其中一名越南籍逃逸移工，翻牆進入台北看守所，摔傷倒臥在草坪上。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者莊哲民、陸運陞／新北報導

新北市土城區5名逃逸移工日前遇到警方盤查，四處逃竄，不料其中2人翻牆誤闖台北看守所內，當場被警方甕中捉鱉，最終移送新北專勤隊處置。

據了解，土城分局警員2月23日下午執行巡邏勤務，行經土城區永豐路140號附近，發現5名男子從一輛小貨車下車，而且神情詭異，瞧了警方一眼立即快步離開。警員發現後，立即鳴笛上前追捕，不料5名男子竟加快腳步四處逃竄，其中2名男子還翻入一旁的台北看守所內的外巡邏道。

▲警方準備盤查5名可疑男子，所有人四處逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

當時台北看守所副所長正好帶著政風、會計共3人認識所內環境，突然看見2名男子翻越進來，立即喝斥詢問：「你們要幹什麼！」2人表示說警察在追他們，副所長立刻帶人退回6米高牆內，並鎖住連通的鐵門，避免2人侵入看守所內，隨後警方抵達，將2名外籍男子壓制逮捕。

警方逮獲2人後，經查驗身分2名男子皆為越南籍逃逸移工，其中一名28歲NGUYEN DINH THONG男子摔傷倒臥在草坪上，另一名是39歲LE THANH SON男子，由於2人翻牆逃逸時，造成身上多處擦、挫傷，警方隨即通知119協助並戒護就醫，經治療後，依違反移民法移送新北專勤隊處理。

▲2名越南籍逃逸移工，為了躲避警方查緝，竟翻牆進入台北看守所內。（圖／記者陸運陞翻攝）