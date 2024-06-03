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社會 社會焦點 保障人權

台中警攔查酒駕　逃逸移工、賓士男都超標

▲▼台中警方路邊臨檢，連續查獲機車和汽車駕駛酒駕。（圖／民眾提供，下同）

▲台中警方路邊臨檢，連續查獲機車和汽車駕駛酒駕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警局第二分局立人派出所於5月26日凌晨進行酒駕取締勤務，於北區文心路與青島路口攔查一部普重機車與一部自小客車。兩名駕駛經酒精檢測後均確認有酒精反應，員警依規定雙雙帶返所偵辦。

24歲阮姓越南籍逃逸移工騎乘機車進入路檢點，經酒精檢知器檢測後發現酒精反應。另一名張姓男子駕駛黑色賓士車也進入路檢點，經酒精檢知器檢測後同樣顯示有酒精反應。2男同時酒駕雙雙遭員警攔查。

▲▼台中警方路邊臨檢，連續查獲機車和汽車駕駛酒駕。（圖／民眾提供，下同）

阮男自112年10月起被雇主通報逃逸，已逃逸近8個月，於25日晚間於朋友宿舍飲酒後，騎乘朋友機車返家途中被員警攔查。張男於26日凌晨亦在朋友家飲酒，返家途中被員警攔查。2男經酒測，酒精濃度均超過法定標準值，全案依法將阮男依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，逾期居留部分則依規定遣返，張男則依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼台中警方路邊臨檢，連續查獲機車和汽車駕駛酒駕。（圖／民眾提供，下同）

第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，酒駕害人害己，絕對不要酒駕，提醒用路人遵守交通安全規則，飲酒後務必牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」或搭乘替代運具，以確保自己和他人的安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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