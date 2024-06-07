各國料理南北粽謝師恩　台南長女餐科生端午秀廚藝　

▲台南市長榮女中餐旅群科學生一展在校所學，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

112學年度即將結束，適逢端午佳節，台南市長榮女中餐旅群科學生，也一展在校所學，除了辦理感恩餐會，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別學包肉粽，並以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長女每學年會針對兩大群科，盛大舉辦活動，驗收學生的學習成果。家政群科「金賞獎」整體造型大賽，學生要找老師或家長擔任模特兒，進行染整髮及新娘造型競賽，而餐旅群科則是在學年結束前，舉辦「感恩餐會」，由餐飲科、觀光科學生為師長們洗手做羹湯。

該校實習主任謝光本指出，為了讓學生的廚藝更精進，畢業後可以與業界接軌，餐旅群在各門實作課程，會不定期邀請知名餐飲領域業師入校，近期邀請了天下飯店、台南大飯店的主廚，還有貍小路烘焙師、台灣調酒教父等人，分別在中西餐、烘焙、飲調等課程，搭配校內教師一起協同教學，而學習的成效，也在這次的感恩餐會中完整呈現。

學生上完課之後，要自行設計餐會的菜單，再由老師們從旁指導。料理的部份有台式炒米粉、泰式雞腿排、義式焗烤鼻管麵、南洋咖哩軟殼蟹等各國美食。烘焙則推出提拉米蘇、芒果奶酪，現場更架設餐車，提供日式軍艦壽司、手捲、雞蛋糕等現做點心，還有剛參加全國調酒大賽獲獎的學生，為師長提供現調的特色飲品。

餐飲科主任林春桃表示，為配合農糧署推廣米食教育，這次的活動也讓學生學包肉粽，一次學會南部粽、北部粽兩種功夫。指導老師馮良榮指出，北部粽一般是將糯米、配料拌炒至半熟後包進粽葉裏再蒸煮，口感紮實有嚼勁，類似油飯，而南部粽則是先將糯米泡水後，將生米和餡料一起包進粽葉裏，直接水煮，所以比較濕潤軟Q，學生們認為魔王關卡就在「包」這個動作，要折出四個平均的角，還不能開口笑，極不容易，現場求救聲此起彼落，有些包好的粽子掉了一地的米粒，老師到處收拾殘局，但也有學生手藝極好，粽子包得又漂亮又扎實，還說回家可以向不會包的爸媽好好炫耀一下了。