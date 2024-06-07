　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

各國料理南北粽謝師恩　台南長女餐科生端午秀廚藝　

▲台南市長榮女中餐旅群科學生一展在校所學，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市長榮女中餐旅群科學生一展在校所學，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

112學年度即將結束，適逢端午佳節，台南市長榮女中餐旅群科學生，也一展在校所學，除了辦理感恩餐會，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別學包肉粽，並以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。

▲台南市長榮女中餐旅群科學生一展在校所學，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。（圖／記者林東良攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

長女每學年會針對兩大群科，盛大舉辦活動，驗收學生的學習成果。家政群科「金賞獎」整體造型大賽，學生要找老師或家長擔任模特兒，進行染整髮及新娘造型競賽，而餐旅群科則是在學年結束前，舉辦「感恩餐會」，由餐飲科、觀光科學生為師長們洗手做羹湯。

▲台南市長榮女中餐旅群科學生一展在校所學，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。（圖／記者林東良攝，下同）

該校實習主任謝光本指出，為了讓學生的廚藝更精進，畢業後可以與業界接軌，餐旅群在各門實作課程，會不定期邀請知名餐飲領域業師入校，近期邀請了天下飯店、台南大飯店的主廚，還有貍小路烘焙師、台灣調酒教父等人，分別在中西餐、烘焙、飲調等課程，搭配校內教師一起協同教學，而學習的成效，也在這次的感恩餐會中完整呈現。

▲台南市長榮女中餐旅群科學生一展在校所學，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。（圖／記者林東良攝，下同）

學生上完課之後，要自行設計餐會的菜單，再由老師們從旁指導。料理的部份有台式炒米粉、泰式雞腿排、義式焗烤鼻管麵、南洋咖哩軟殼蟹等各國美食。烘焙則推出提拉米蘇、芒果奶酪，現場更架設餐車，提供日式軍艦壽司、手捲、雞蛋糕等現做點心，還有剛參加全國調酒大賽獲獎的學生，為師長提供現調的特色飲品。

▲台南市長榮女中餐旅群科學生一展在校所學，以BUFFET形式，邀請教職員及家長品嘗各國餐點，也特別以南部粽、北部粽不同的烹調方式分別製作，一次滿足師長們兩種口感。（圖／記者林東良攝，下同）

餐飲科主任林春桃表示，為配合農糧署推廣米食教育，這次的活動也讓學生學包肉粽，一次學會南部粽、北部粽兩種功夫。指導老師馮良榮指出，北部粽一般是將糯米、配料拌炒至半熟後包進粽葉裏再蒸煮，口感紮實有嚼勁，類似油飯，而南部粽則是先將糯米泡水後，將生米和餡料一起包進粽葉裏，直接水煮，所以比較濕潤軟Q，學生們認為魔王關卡就在「包」這個動作，要折出四個平均的角，還不能開口笑，極不容易，現場求救聲此起彼落，有些包好的粽子掉了一地的米粒，老師到處收拾殘局，但也有學生手藝極好，粽子包得又漂亮又扎實，還說回家可以向不會包的爸媽好好炫耀一下了。

ET快訊
蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過
2歲男童趴蓄水池溺斃！　媽心碎爆哭「我在廚房煮飯」
「黃仁勳美食地圖」官方版來了！　18間餐廳小吃一次看
「小女友的體驗」男女半套ing　遭破門逮人照片曝
獨／白雲伸援手！　願助唐治平負擔喪葬費用
罵黃捷「破X裝在室」！　保險男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超佛心！彰化員林知名「珍珠粽」秒殺　每顆10元46年不漲價　

會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

專案進口輸液「首批10萬瓶」下周到貨　食藥署確保7月供貨無虞

獨／連打48hrs麻將「2索變3索」　視網膜驚見紅色血瀑布...險失明

沒笑扣500！酒店小姐「超鐵血規則」曝光　踩大忌5千掰了

鐵路便當節登場「民眾凌晨3點搶排隊」　台鐵：營收破千萬

各國料理南北粽謝師恩　台南長女餐科生端午秀廚藝　

他發現「去電影院的人」好像變少了！　網點出1原因：影響很大

2024桃園閩南文化節40輛藝閣車打頭陣！總舖師辦桌、夜光龍各式表演齊聚一堂

晚上7點要回家「遲到禁足+罰錢」！女學生崩潰：這是監獄嗎

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

超佛心！彰化員林知名「珍珠粽」秒殺　每顆10元46年不漲價　

會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

專案進口輸液「首批10萬瓶」下周到貨　食藥署確保7月供貨無虞

獨／連打48hrs麻將「2索變3索」　視網膜驚見紅色血瀑布...險失明

沒笑扣500！酒店小姐「超鐵血規則」曝光　踩大忌5千掰了

鐵路便當節登場「民眾凌晨3點搶排隊」　台鐵：營收破千萬

各國料理南北粽謝師恩　台南長女餐科生端午秀廚藝　

他發現「去電影院的人」好像變少了！　網點出1原因：影響很大

2024桃園閩南文化節40輛藝閣車打頭陣！總舖師辦桌、夜光龍各式表演齊聚一堂

晚上7點要回家「遲到禁足+罰錢」！女學生崩潰：這是監獄嗎

高雄搶設算力中心　輝達宅3字頭可入手

行政院對國會改革法提覆議　柯文哲：像政治口號不會有實質討論

陸晶片龍頭中芯擺脫對外依賴　國產半導體設備納入生產線

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

黑白汪汪隊出動！金門加重打擊毒品　超萌緝毒犬助陣機場安檢

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家　手持掛燙機新品600元有找

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

端午節逢「寡婦年」！民俗專家警告「別做1事」

桃園將大停水！超過7萬戶受影響

台灣登山正妹「聖母峰前」16蹲　19秒片讓網友跪了

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

網炸了「蔡阿嘎出來說清楚」　網爆：把毒瘤摘了

雨再下一周！鋒面+西南風糾纏　下波梅雨「更持久」

即／23:51花蓮縣近海規模4.6地震　最大震度3級

《芙莉蓮》官方編輯　回應長髮哥

今年「最後連假」泡湯！　端午鋒面南下雨彈炸5天

更多熱門

相關新聞

酒酒笑容滿面散步　曾登日本節目

酒酒笑容滿面散步　曾登日本節目

寵物粉專「連環泡有芒果」飼養3隻超人氣的柯基父子檔，其中柯基爸爸「酒酒」在7日凌晨睡夢中圓滿畢業，消息一出讓大批粉絲不捨與思念。回顧酒酒精采的狗生，牠可是曾經與2名兒子一起紅到日本節目，以及牠以愛翻白眼的搞笑表情著名。有趣的是，牠並不是天生憤世嫉俗，或對世界充滿怨氣，而是單純的懶得抬頭看人。

台南永康就業中心超過400個職缺等你來挑戰

台南永康就業中心超過400個職缺等你來挑戰

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

台南新光三越前撞死女騎士！　21歲肇逃司機抓到了

台南新光三越前撞死女騎士！　21歲肇逃司機抓到了

方一峰請台南市長黃偉哲爭取AI研發中心在台南

方一峰請台南市長黃偉哲爭取AI研發中心在台南

關鍵字：

南北粽謝師恩台南長女廚藝　

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面