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宜蘭校園霸凌！國中生「腳踹學姊頭」扯髮鎖喉　教練在旁邊打電腦

▲▼宜蘭國中男生動手、腳，打學姐頭及上半身，還扯髮將人鎖喉在地等。（圖／擷取自《黑色豪門企業》，下同）

▲宜蘭國中男生動手、腳，打學姊頭及上半身，還扯髮將人鎖喉扯在地上。（圖／擷取自《黑色豪門企業》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭5日驚傳校園霸凌事件，一所國中在跆拳教室上課時，國3學姊以國2學弟媽媽的名字來叫學弟，惹怒學弟，她跟學弟道歉後，靠牆坐在地上，但學弟仍以手、腳，打學姊頭及上半身，甚至扯學姊頭髮並將人拉倒在地，繼續鎖喉等霸凌動作。女方家長報警後，2人6日仍正常上課，而校方已將外聘教練解聘，除暫停跆拳課外也啟動輔導機制，並研議對動手男學生進行相關處罰。

5日下午4時許，宜蘭某國中跆拳教室內，一名國3學姊以國2學弟媽媽的名字來叫學弟，惹怒學弟，她跟學弟道歉後，依牆坐在地上，但學弟仍以手、腳，打她的頭及上半身，雖然在旁的一名男學生有一度制止國2男學生，但國2男學生仍不罷手，國2男學生甚至扯學姊頭髮並將人拉倒在地，繼續鎖喉等霸凌動作，這段霸凌過程被旁人拍下PO網。

校方表示，女方家長帶女學生驗傷後已報警，2名學生6日正常上課，校方也已隔離2人，以免再發生類似事件，另也對2人啟動輔導機制。而校方經調查，這是平常較好動的這名男學生第一次的霸凌行為。

校方強調，當時人在跆拳教室內的外聘跆拳教練，因忙於打電腦為學生報名比賽相關事宜，並未在第一時間發現並制止，顯有疏失，校方已予以解聘。

宜蘭教育處表示，已要求校方依法進行相關調查及輔導，杜絕類似事件再發生。

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宜蘭國中男學生霸凌學姐跆拳教室解聘教練

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