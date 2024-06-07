公務員加班餘數「被吃掉」　卓榮泰允諾改善：立刻請各部會了解

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（7日）赴立院備詢，綠委洪申翰質詢時指出，許多輪班輪休公務員、如警消醫護反應，常常加班1個小時又50分鐘，加班餘數沒有併計，導致很多基層人員補休、加班費被吃掉，且有多達81個警消醫護機關加班沒有如實紀錄。卓榮泰則回應，會要求所有部會首長深入了解，並予以改善。

綠委洪申翰質詢時表示，大法官釋字785號，內容是保障公職人員健康權，針對輪班輪休人員，若未設定任何服勤時數合理上限，不符合憲法對健康權的保護要求。洪詢問，是否同意加班多少時間就紀錄多少時間，並拿到相應報酬跟補休？卓榮泰則回應，這應該是很正常的狀況。

洪申翰說明，許多輪班輪休公務員、如警消醫護反應，常常加班1個小時又50分鐘，卻只被記錄1個小時，因為50分鐘未滿1小時不予記錄；加班餘數沒有併計，導致很多補休、加班費被吃掉。

洪申翰指出，政院人事行政總處2023年8月的公文明確提到，若加班未滿1小時或超過1小時之餘數應合併計算，並以小時為單位選擇加班費或補休；但根據統計，有多達81個警消醫護機關加班沒有如實紀錄、未能合併計算，包含警察局、消防局、醫院、療養院，且都是公立的。

卓榮泰說明，若還有機關無法呈現人總的要求，非常遺憾，會要求所有部會首長深入了解，是否有這樣的狀況，按照人總的要求予以改善。人事總處人事長蘇俊榮則表示，上年8月就開始開放輪班輪休分鐘計算加班，但採取自願制，因為很多警消單位加班都用紙本的，所以應該資訊化，這些都不是問題。

洪申翰指出，目前警消醫護這些差勤系統，還有52個仍用紙本簽到，現在已經2024年，甚至這些公務機關不願意加班餘數併計。卓榮泰回應，會請部長了解這樣的狀況，並適度改善。內政部長劉世芳也允諾會改善。

洪申翰舉例，在這個狀況下，一個小夜班的護士可能一個月會有將近10個小時加班時數被吃掉，這對基層人員是多大損失？當無法如實紀錄時權益就直接消失。洪呼籲，應推動全體警消醫護加班餘數併計、加班時數如實紀錄、以符合大法官釋憲785號、完成差勤系統資訊化，並將加班費、補休、增補人力的人事人本納入114年度總預算。

卓榮泰回應，會全力檢討改善。