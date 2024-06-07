蔡阿嘎狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網眼尖驚：大致這回事了？

▲蔡阿嘎開箱蘿拉各種精品。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



網搜小組／劉維榛報導

YouTuber蔡阿嘎狠下心開除愛將蘿拉（林沛蓁），指出她行為涉及不法，引爆各界關心。而導演李又宗分析，背後真相「非常嚴重」，並感嘆出賣你的人，往往都是你最親近的人。有網友眼尖發現，該篇PO文引來二伯按讚，「是不是大致就是這麼回事？」

導演李又宗在臉書分析，會動用到「萬國法律事務所」這麼大的律師團隊，代表著事情可能蠻嚴重的，「要嘛是搞內部創業、要嘛就是偽造文書、搞陰陽合約；也可能用公司名義去融資借錢，而且總數應該超過想像。」

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由於蘿拉陪著蔡阿嘎走過10年風風雨雨，「一路走來的草創夥伴，大部分的網紅都是無比珍惜。」而蔡阿嘎也對她非常大方，讓李又宗感嘆，「都已經快當作家人來看待了，如今卻要動用國內知名律師事務所來協助切割，可見老員工是犯下了多大的錯。」

文末，李又宗更直言，「人在江湖漂，哪有不挨刀，只是創業路上不但要忍受千刀萬剮，更難過的是，出賣你的人，往往都是你最親近的人。」

該文曝光後，引來335人按讚，其中有網友眼尖發現，「二伯按讚這個人的文了，是不是大致就是這麼回事？」

▲二伯對該PO文按讚。（圖／翻攝自Facebook／李又宗）



由於事情發生得太突然，目前蔡阿嘎並無對外說明原因，因此二伯的一舉一動也備受關注，稍早蔡阿嘎粉專貼出「濟州島超市採買」的歡樂照，還強調「結束5天的員工旅遊，買好買滿，回台灣腳踏實地賺錢錢」，彷彿有弦外之音；而二伯則在臉書PO出限時動態，可見她筆電擺了一杯咖啡，「來幫忙拍照還請我喝咖啡」並附上2個愛心笑臉符號。

▼二伯PO工作限時動態，。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

