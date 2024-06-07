　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡阿嘎狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網眼尖驚：大致這回事了？

▲。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎開箱蘿拉各種精品。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

網搜小組／劉維榛報導

YouTuber蔡阿嘎狠下心開除愛將蘿拉（林沛蓁），指出她行為涉及不法，引爆各界關心。而導演李又宗分析，背後真相「非常嚴重」，並感嘆出賣你的人，往往都是你最親近的人。有網友眼尖發現，該篇PO文引來二伯按讚，「是不是大致就是這麼回事？」

導演李又宗在臉書分析，會動用到「萬國法律事務所」這麼大的律師團隊，代表著事情可能蠻嚴重的，「要嘛是搞內部創業、要嘛就是偽造文書、搞陰陽合約；也可能用公司名義去融資借錢，而且總數應該超過想像。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於蘿拉陪著蔡阿嘎走過10年風風雨雨，「一路走來的草創夥伴，大部分的網紅都是無比珍惜。」而蔡阿嘎也對她非常大方，讓李又宗感嘆，「都已經快當作家人來看待了，如今卻要動用國內知名律師事務所來協助切割，可見老員工是犯下了多大的錯。」

文末，李又宗更直言，「人在江湖漂，哪有不挨刀，只是創業路上不但要忍受千刀萬剮，更難過的是，出賣你的人，往往都是你最親近的人。」

該文曝光後，引來335人按讚，其中有網友眼尖發現，「二伯按讚這個人的文了，是不是大致就是這麼回事？」

▲。（圖／翻攝自Facebook／李又宗）

▲二伯對該PO文按讚。（圖／翻攝自Facebook／李又宗）

由於事情發生得太突然，目前蔡阿嘎並無對外說明原因，因此二伯的一舉一動也備受關注，稍早蔡阿嘎粉專貼出「濟州島超市採買」的歡樂照，還強調「結束5天的員工旅遊，買好買滿，回台灣腳踏實地賺錢錢」，彷彿有弦外之音；而二伯則在臉書PO出限時動態，可見她筆電擺了一杯咖啡，「來幫忙拍照還請我喝咖啡」並附上2個愛心笑臉符號。

▼二伯PO工作限時動態，。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

▲。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

ET快訊
張學友演唱會取消！賣家「退票只退票面」　網點名2類人：要哭了
快訊／張學友演唱會　宣布3場停辦
快訊／雨彈升級！11縣市豪大雨特報　最新警戒區曝
快訊／開唱前4小時突停辦！　張學友：確認感染RSV
快訊／雨彈續轟！11縣市大雨特報　下到晚上
Toyz入監還沒滿月　又1罪遭起訴
小情侶衝畢典卻進開刀房！18歲女手骨折男4肢全斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張學友取消開唱「買黃牛票下場慘爆」！　作家：黃牛真的賺爛

張學友演唱會取消！賣家「退票只退票面」　網點名2類人：要哭了

王品旗下2大品牌進軍嘉義　3場徵才提供610職缺...最高薪50K

快訊／雨彈升級！11縣市豪大雨特報　最新警戒區曝　

拍攝旅客被控公審！台鐵YTR副站長回擊：她在公開空間都不要臉了

「開運午時水」沒艾草加白花油仍可除穢　廖大乙提醒：別嘿咻

快訊／雨彈續轟！11縣市大雨特報　下到晚上

看《木曜4》爆尷尬！骨灰級鐵粉「狂做1事」超掙扎　一票人點頭

蔡阿嘎狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網眼尖驚：大致這回事了？

搭捷運聞到「熟悉妹妹味」爆衝擊！一票女生喊+1：會怕是自己的

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

張學友取消開唱「買黃牛票下場慘爆」！　作家：黃牛真的賺爛

張學友演唱會取消！賣家「退票只退票面」　網點名2類人：要哭了

王品旗下2大品牌進軍嘉義　3場徵才提供610職缺...最高薪50K

快訊／雨彈升級！11縣市豪大雨特報　最新警戒區曝　

拍攝旅客被控公審！台鐵YTR副站長回擊：她在公開空間都不要臉了

「開運午時水」沒艾草加白花油仍可除穢　廖大乙提醒：別嘿咻

快訊／雨彈續轟！11縣市大雨特報　下到晚上

看《木曜4》爆尷尬！骨灰級鐵粉「狂做1事」超掙扎　一票人點頭

蔡阿嘎狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網眼尖驚：大致這回事了？

搭捷運聞到「熟悉妹妹味」爆衝擊！一票女生喊+1：會怕是自己的

饒慶鈴推動臺東航海文化　夏威夷考察太平洋島國舟船入港儀式

林哲瑄下二軍補投手　鋒總：身體恢復一下

張學友取消開唱「買黃牛票下場慘爆」！　作家：黃牛真的賺爛

嫌客戶要求太多！包工竟用「三秒膠」灌爆她家大門鑰匙孔

迪麗熱巴「高級性感」迷死人　微露事業線襯優雅珍珠

神明自己選！台灣五大家族「基隆顏家」後代演媽祖　平溪鐵路她家蓋的

亞航機票「單程459起」6／8開搶　越捷商務艙5折、飛韓國僅200元

北部粽熱量才排第3！營養師曝「14款粽子熱量圖鑑」

183帥兒飛加拿大讀書！曾國城不捨「心酸酸的」　不擔心學壞：他秉性善良

年邁翁體力不支連人帶車倒地　警民合力平安送返家

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

網炸了「蔡阿嘎出來說清楚」　網爆：把毒瘤摘了

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

台灣登山正妹「聖母峰前」16蹲　19秒片讓網友跪了

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

台中新增20處科技執法　7/1啟用

端午節逢「寡婦年」！民俗專家警告「別做1事」

快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　國家警報也響了

桃園將大停水！超過7萬戶受影響

雨再下一周！鋒面+西南風糾纏　下波梅雨「更持久」

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

更多熱門

相關新聞

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！

網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）昨（6日）突然發出律師聲明，開除資歷超過10年的資深員工蘿拉，控訴對方有「不法行為」嚴重影響公司。而他當下人在南韓舉行員工旅遊，PO出律師函的前一天就曾提到「充電完畢，準備回台灣面對一場場硬戰」，令網友驚呼「原來已先預告了」！

網炸了「蔡阿嘎出來說清楚」　網爆：把毒瘤摘了

網炸了「蔡阿嘎出來說清楚」　網爆：把毒瘤摘了

「蘿拉同名」裁定公告曝　和潤：不便透露

「蘿拉同名」裁定公告曝　和潤：不便透露

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

關鍵字：

蔡阿嘎聲明不法行為二伯蘿拉按讚

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

獨／張學友今晚演出取消！　主辦單位證實「曝光原因」

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面